Oitavas de final do Mundial da Kings League terá duelo de brasileiros

Após o fim da rodada de "repescagem", foram definidos todos os confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Kings League. Até o momento, as quatro equipes brasileiras estão vivas no campeonato. No entanto, nas quartas de final já teremos um quadro diferente. Isso porque Dendele FC e Desimpedidos GOTI vão se encontrar nas oitavas e apenas um time seguirá no torneio.

continua após a publicidade

O Dendele FC, que ganhou nas duas rodadas e se classificou direto às oitavas, estava esperando o resultado entre Desimpedidos GOTI e Jynxzi FC para conhecer seu adversário. Por 9 a 1, a equipe brasileira não teve dó do adversário, aplicou uma goleada histórica e garantiu sua presença entre os 16 melhores times do torneio.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jogador do Desimpedidos GOTI comemora gol marcado (Foto: Kings League)

Confira os jogos das oitavas de final do Mundial da Kings League

Los Troncos FC (Espanha) x Los Chamos FC (América) Panam All Starz (França) x F2R (França) Persas FC (América) x Fluxo FC (Brasil) FC Zeta (Itália) x Gear 7 FC (Itália) Dendele FC (Brasil) x Desimpedidos GOTI (Brasil) Porcinos FC (Espanha) x xBuyer Team (Espanha) Fúria FC (Brasil) x Karasu (França) Unit3d (França) x Futbolistas Loco FC (Alemanha)

➡️Como a Kings League ganha dinheiro? Entenda estratégia criada por Piqué

Entenda o formato da Copa do Mundo de Clubes da Kings League

Na primeira fase, cada equipe é sorteada para um confronto. Aqueles que ganharem o primeiro jogo, passarão para a segunda fase se enfrentarão entre si. Os times que ganharem a segunda partida, classificarão para as oitavas de final do torneio.

continua após a publicidade

As equipes que perderam na etapa inicial, irão para uma rodada eliminatória e enfrentarão outro time derrotado. Em caso de derrota nessa fase, está fora da competição. Por outro lado, em caso de vitória, a equipe vai vencedor terá uma última chance na repescagem (Last Chance).

Gramado da Kings League no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, teve custo milionário. (Foto: Mauricio Rummens/Kings League Brasil)

A repescagem é composta pelos times que venceram apenas uma vez no torneio. A equipe que for superior ao adversário, participará das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Kings League. A partir daí, o torneio segue como de costume: quartas, semifinais e final.