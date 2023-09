- Sobre as luvas, acho que a gente não solta tanto os golpes. Acho que essa luta mostrou que a gente não soltou tanto os golpes, não arrisca tanto porque tu sabe que pegou, machuca. Vai cortar, não tem como não cortar. Teve uma situação que eu clinchei, ele só deu alguns socos bem curtinhos e já me cortou o olho direito. Se fosse de luva não ia cortar, ia inchar mais, mas não ia cortar tanto. Gostei, achei legal, mas acho que com luva o cara arrisca mais, sai mais luta, acontece mais a luta com luva (…). É que machuca muito mais, a diferença é essa na real. Como nunca tinha feito, só na academia, e assim mesmo não muito forte, a diferença é essa, machuca bem mais. Por isso que eu tô com vários hematomas no rosto. A diferença é essa e tu não arrisca tanto, que tu sabe que se pegar vai machucar. Isso aqui (na boca), por exemplo, foi um soco de nada, foi bem fraquinho, mas já machucou, já cortou. No olho foram seis (pontos). - declarou