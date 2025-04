O que está em jogo na final do Masters 1000 de Monte Carlo?

Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti se enfrentam na manhã deste domingo (13), pela final do Masters 1000 de Monte Carlo 2025. Além do título, há mais em jogo nesta decisão: mudanças no ranking da ATP com, inclusive, uma possível entrada inédita entre os 10 melhores do mundo.

Os cenários da final são os seguintes: se vencer, o espanhol irá ultrapassar Alexander Zverev e se tornar o número 2 do mundo. Já se o campeão for Musetti, o italiano entra no top-1o do ranking da ATP e alcança marca inédita na carreira e sua melhor posição desde que começou no tênis profissional.

No momento, Jannik Sinner lidera o ranking com 10,330 pontos e Alexander Zverev ocupa a segunda posição com 7,645. Carlos Alcaraz está na terceira colocação, com 6,720 na pontuação. Caso se sage campeão de Monte Carlo, o espanhol de 21 anos receberá 1000 pontos, ultrapassando Zverev e subindo na tabela.

Lorenzo Musetti está na 16º colocação, a melhor marca de sua vida até então, com 2.650 pontos. Alex de Minaur, Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas são os últimos colocados do top 10, com menos de 3.445 pontos cada. Se vencer a final, o italiano recebera 1000 pontos e ocupará a 7º colocação no ranking.

Na semifinal da competição, o tenista espanhol venceu o duelo contra o compatriota Alejandro Fokina, 42º colocado, por 2 sets a 0 com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4. Musetti foi vencedor da disputa contra Alex de Minaur, 10º posição, por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/4 e 7/6 (7/4).

No retrospecto do duelo, Carlos Alcaraz lidera vitórias por 4 a 1 contra Musetti, onde sofreu a única derrota da disputa em uma final no piso lento, em 2022, em Hamburgo, na Alemanha.

A final acontece na manhã deste domingo (13), às 7h (de Brasília), na quadra central Rainier III do Monte Carlo Country Clube Court Rainier III. A partida contará com transmissão do ESPN e do streaming Disney+.

Confira os 10 tenistas mais bem ranqueados do mundo

Última atualização — 07/04/2025

Posição Nome Pontos 1 Jannik Sinner 10,330 2 Alexander Zverev 7,645 3 Carlos Alcaraz 6,720 4 Taylor Fritz 5,290 5 Novak Djokovic 4,510 6 Jack Draper 3,780 7 Casper Ruud 3,765 8 Stefanos Tsitsipas 3,445 9 Andrey Rublev 3,440 10 Alex De Minaur 3,335

Final do Masters 1000 de Monte Carlo gerou mudança em ranking espanhol

Carlos Alcaraz está classificado para Final do Masters 1000 de Monte Carlo. (Foto: Valery HACHE / AFP)

Carlos Alcaraz começou uma perseguição ao ícone Rafael Nadal ao garantir a 7º final de Masters 100 da carreira, neste sábado, ao avançar em Monte Carlo. Com a classificação, Carlitos garantiu a 7º final de Masters 100 da carreira e se tornou o segundo tenista espanhol com mais finais na competição. Com apenas 21 anos, o número três do mundo está atrás de Nadal e empatado com David Ferrer.

Alcaraz se tornou o 3º tenista espanhol a alcançar a marca de sete finais em Masters 1000. Na lista, Nadal está em primeiro lugar com 53 finais e Alcaraz está em 2º lugar, empatado com David Ferrer, já aposentado, que também acumula sete finais.