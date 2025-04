A partida Alejandro Fokina e Carlos Alcaraz, na manhã deste sábado, na semifinal do Masters 1000 de Monte Carlo contou com uma presença de luxo nas arquibancadas. Francesco Totti, ídolo da Roma e um dos principais nomes do futebol da Itália, foi flagrado na quadra central Rainier III do Monte Carlo Country Clube acompanhando ao duelo entre os espanhóis, que valia vaga na decisão do torneio.

Em lugar privilegiado, o italiano assistiu à classificação do número 2 do mundo da ranking da ATP à final após derrotar Fokina por 2 sets a 0 (parciais de 7/6 (7/2) e 6/4) em 2h09min de duração.

Alcaraz derrotou Fokina e avançou à final do Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: Valery HACHE / AFP)

Alcaraz disputará pela segunda vez a decisão do primeiro grande evento da temporada europeia no saibro. Os torneios são preparatórios para Roland Garros, Grand Slam de saibro, que acontece em maio.

No entanto, não é a primeira vez que Totti acompanha de perto os duelos de Monte Carlo. No ano passado, o ex-jogador foi também flagrado nas arquibancadas na final do torneio, que contou com a vitória de Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0 (parcias de 1/6 4/6) em cima de Casper Ruud. Além dele, o ex-tenista alemão Boris Becker e o piloto Charles Leclerc também estavam na quadra central.

Final de Monte Carlo: Alcaraz aguarda adversário

O adversário do espanhol sairá do duelo entre o australiano Alex De Minaur, 10º, e o italiano Lorenzo Musetti, 16º, que disputam, também neste sábado, uma vaga na final. Ambos, no entanto, nunca jogaram uma final de Masters no saibro.

No retrospecto, Carlos Alcaraz lidera por 4 a 1 contra Musetti, em que sofreu a única derrota da disputa em uma final no piso lento, em 2022, em Hamburgo, na Alemanha. Contra De Minaur, o espanhol nunca perdeu em três encontros.

A final do Masters 1000 de Monte Carlo acontecerá neste domingo, porém ainda sem horário determinado.

Totti cutuca Messi ao citar Bola de Ouro: 'Quantas ganharia?'

Ex-jogador da Roma e da seleção italiana, Francesco Totti provocou Lionel Messi e fez uma declaração polêmica com relação a Bola de Ouro. O veterano acredita que o argentino não teria conquistado nenhum prêmio individual caso atuasse na Roma.

- Põe o Messi por 25 anos na Roma. Quantas Bolas de Ouro ganharia? Ganha 10 Bolas de Ouro? Zero. Não preciso de Bola de Ouro. Conquistei toda a Roma. Essa é a minha maior vitória - disse Totti sobre Messi no programa "Viva El Futbol".

Aposentado desde 2017, Totti é considerado um dos maiores jogadores da Roma, mas também da Itália. O atleta fez parte do elenco que conquistou a Copa do Mundo de 2006 com a Azzurri, além de somar cinco títulos vencidos com a equipe giallorossi dos 17 que o clube possui em sua história.

Na temporada 2006/2007, Totti também conquistou a Bota de Ouro Europeia após ter sido o artilheiro do Campeonato Italiano com 26 gols marcados. No entanto, o atleta nunca conquistou o Ballon d'Or, embora tenha visto o compatriota Fabio Cannavaro vencer o prêmio em 2006.