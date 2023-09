A música "End of Time" da mãe de Blue Ivy abre a nova composição de canções da ginasta. No entanto, a maior parte da coreografia é tomada pelas batidas do funk, no embalo de "Movimento da Sanfoninha", da natural de Honório Gurgel. A campeã olímpica juntou as duas coreografias que bombaram nas participações de Rio 2016 e Tóquio 2020.