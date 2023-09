Após o sucesso de "Baile de Favela" nas coreografias, Rebeca Andrade anunciou nesta terça-feira (19) que fará uma nova apresentação para o Mundial de Antuérpia, que será realizado na Bélgica a partir do dia 30 de setembro. Segundo o portal "ge", as coreografias utilizadas serão inspirações de Divas do pop mundial.