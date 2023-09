"O Pure Beach em abril me impressionou muito, espero um torneio de alto nível com uma organização no topo", destacou a jogadora que foi vice-campeã ao lado de Ninny Valentini na competição no evento do primeiro semestre da temporada. A dupla perdeu para a parceria da brasileira Rafaella Miiller e da venezuelana Patricia Diaz, dupla que conquistou, três meses depois, o título mundial em Cesenatico na Itália, e iniciou uma briga pelo topo do ranking com Giulia que deve persistir até o final da temporada. Ciente disso, Giulia quer brigar para se manter na hegemonia do esporte: "Da forma como meu ano com a Ninny começou, era difícil imaginar que a essa altura da temporada eu teria que lutar para manter o primeiro lugar no ranking, que já estava bastante consolidado. Mas na vida as coisas mudam muito rápido às vezes e eu gosto de desafios então sempre tento o meu melhor para estar pronta".