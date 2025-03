A rivalidade entre Rafael Nadal e Roger Federer, uma das maiores de todos os tempos, começou exatamente no dia 28 de março de 2004, no Masters 1000 de Miami. Na ocasião, o espanhol era o 34º do mundo, e o suíço, o líder do ranking. De lá até a semifinal de Wimbledon de 2019, o último embate entre esses dois gigantes da modalidade, foram, ao todo, 40 confrontos. Desses, o ex-tenista nascido em Palma de Mallorca ganhou 24, contra 16 triunfos do amigo e eterno rival

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na Era Aberta (desde 1969), Federer x Nadal foi a terceira maior rivalidade, em número de jogos. Só perdendo para Federer x Novak Djokovic (50) e Djokovic x Nadal (60).



Nadal foi quem largou na frente nesse confronto direto, vencendo o duelo inaugural, na tercdeira rodada de Miami, por duplo 6/3. Curiosamente, o segundo confronto foi no ano seguinte, também em Miami, na primeira final entre ambos. O título, na ocasião, ficou com Federer, que venceu por 2/6, 6/7 (4), 7/6 (5), 6/3 e 6/1. Naquela época, as finais de Masters 1000 eram disputadas em melhor de cinco sets.

Nadal e Federer disputaram 24 finais

Os dois ex-líderes do ranking voltaram a se enfrentar em outras 23 finais, além da primeira em Miami. Nesse quesito, o espanhol também levou a melhor, com 14 vitórias e 10 derrotas.

continua após a publicidade

Federer, por sua vez, levou a melhor nas últimas quatro decisões diante do rival e amigo: Basileia (2015), Aberto da Austrália (2017), Miami e Masters 1000 de Xangai (ambos também em 2017). Já a última final vencida pelo espanhol diante do suíço foi no saibro do Masters 1000 de Roma, em 2013.

Espanhol e suíço duelaram em Slams 14 vezes

Em Grand Slams, a rivalidade Nadal x Federer teve 14 capítulos, com 10 vitórias do espanhol, a última delas na semifinal de Roland Garros de 2019, praticamente um mês antes do derradeiro duelo entre ambos, em Wimbledon, vencido pelo adversário.

continua após a publicidade

O último duelo entre ambos, em final de Slam, foi em Melbourne, em 2017, vencido pelo suíço. Seis anos antes, em Roland Garros, o espanhol derrotou o adversário pela última vez em decisão de Slam.

Federer encerrou a carreira com 103 títulos, contra 92 de Nadal. Em vitórias/derrotas, o espanhol teve 1080/228 e o suíço, 1251/275. Já no quesito premiação, o ídolo nascido em Palma de Mallorca embolsou U$ 134 milhões, e o amigo, U$ 130 milhões.