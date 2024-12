A promessa do atletismo australiano está viralizando nas redes sociais. Em um vídeo, Gout Gout, de 16 anos, filho de imigrantes do Sudão do Sul, chegando bem à frente dos adversários durante uma competição sub-20. A publicação, compartilhada no X, ultrapassa 11 milhões de visualizações.

Tudo começou quando o perfil @thecarteldel compartilhou as imagens nas redes sociais. Na publicação, a página rasga elogios e relembra que o atleta estará no Mundial de Atletismo Sub-20, disputado em Lima, no Peru, a partir de terça-feira (10).

— Eu deveria apostar a minha vida que esse garoto chegaria às finais das Olimpíadas de Los Angeles — diz a postagem.

As reações nas redes foram diversas. Teve quem ressaltou que as imagens não foram aceleradas, apesar de ser impressionantes. E claro, o jovem foi comparado a lenda do atletismo, o jamaicano Usain Bolt.

O melhor tempo de Gout Gout nos 100 metros foi de de 10s29, em março deste ano, no Centro de Esporte e Atletismo de Queensland, na Austrália. Esta marca o colocou na primeira página dos melhores tempos entre atletas sub-18 para a prova. O australiano aparece na 35ª colocação do ranking.