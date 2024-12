Red Bull projeta anúncio sobre futuro de Pérez para depois de pós-temporada

Sergio Pérez se encontra em uma situação cada vez mais delicada dentro da Red Bull. Depois de tanto a equipe quanto o piloto falarem publicamente que uma reunião com os acionistas vai ser determinante para o futuro da escalação do time, o consultor Helmut Marko afirmou que uma decisão só será tomada após o teste de pós-temporada, realizado em Abu Dhabi.

Pérez vive o pior momento de sua carreira na Fórmula 1. Ainda que tenha conseguido passar para o Q3 na classificação do GP de Abu Dhabi, o mexicano ficou apenas com a décima colocação no grid de largada e se envolveu em um acidente ainda na primeira volta da corrida, sendo obrigado a abandonar.

Assim, Pérez teve um fim de temporada terrível, pontuando apenas em uma das últimas cinco corridas do ano — além de uma ida ao top-8 na sprint em Interlagos. A situação do mexicano começou a ficar insustentável e a própria Red Bull falou que foi um erro renovar o contrato do piloto do carro #11.

Com a conclusão do campeonato no último fim de semana, a Fórmula 1 se prepara para o teste de pós-temporada, que acontece na próxima terça-feira (9). E Yuki Tsunoda, um dos candidatos a tomar o lugar de Pérez, vai assumir o carro da Red Bull ao longo do dia. Por isso, Marko disse que nenhuma decisão será tomada até que todos os dados coletados nos testes sejam analisados.

— Todos os fatos serão discutidos e acho que uma decisão será tomada. Quando será anunciada? Não acho que será na segunda-feira. E é claro que vamos esperar o resultado [do teste de pós-temporada] antes de fazermos um anúncio da decisão — finalizou o consultor da Red Bull.

A Fórmula 1 retorna já esta semana, na terça-feira (10), com os testes de jovens pilotos e de pneus da Pirelli, também em Abu Dhabi.