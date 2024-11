Rubinho dispara contra Hamilton e McLaren

Rubinho é ex-piloto da Ferrari (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 13:13 • Rio de Janeiro (RJ)

Rubens Barrichello, ex-piloto da Fórmula 1, em uma publicação nas redes sociais, afirmou que ele próprio deveria pilotar a McLaren de Ayrton Senna, não Lewis Hamilton. A homenagem será prestada à lenda do automobilismo brasileiro, neste sábado (2), no GP de São Paulo, em Interlagos.

Hamilton, segundo a TV Bandeirantes, irá guiar a McLaren de 1990 pilotada por Senna em seu bicampeonato mundial de Fórmula 1.

Em um story, Barrichello republicou a mensagem de um fã concordando com a afirmação de que ele próprio deveria homenagear Ayrton Senna, ao invés de Lewis Hamilton.

— Quem deveria guiar o carro do Senna no Brasil é Rubens Barrichello. Esse, sim, teve uma história com Ayrton Senna e muito melhor que a do Hamilton — dizia a publicação.

— Também acho — respondeu o piloto ex-Ferrari.

Hamilton é fã declarado de Senna

Hamilton sempre deixou clara a idolatria e a identificação que tem com Ayrton Senna. O britânico, que possui até cidadania honorária brasileira, já guiou a McLaren de 1988 do tricampeão quando ainda era piloto da escuderia britânica.

Além de Hamilton, quem também homenageou Ayrton no aniversário de 30 anos de morte do brasileiro foi Sebastian Vettel, que guiou a McLaren de 1993 no GP da Emilia Romagna, em Imola.