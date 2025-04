Norris reforça desconforto com McLaren e dispara: ‘Não sei como estou liderando a F1’

Lando Norris, da McLaren, começou a temporada 2025 da Fórmula 1 com o pé direito ao dominar a rodada de abertura na Austrália, mas não está fazendo uma campanha sólida — apesar de ser o líder do campeonato. Após sofrer uma nova derrota para Oscar Piastri no Bahrein, o titular do carro #4 falou sobre as dificuldades que enfrenta com o monoposto da equipe inglesa e disse que não sabe como ainda está no topo da tabela.

Quem olha apenas para os resultados e vê Norris com quatro pódios nas primeiras quatro corridas do ano, acredita que o começo de campanha é sólido. Porém, Lando tem o melhor carro do grid e poderia ter vencido todas as etapas até agora. No entanto, cometeu erros, principalmente na classificação, nos GPs da China, Japão e Bahrein.

A etapa em Sakhir foi a pior de Lando até agora. Além da classificação ruim, em que alinhou apenas em sexto, foi punido com 5s por errar o posicionamento do carro dentro do colchete na hora da largada. Mais tarde, tentou ultrapassar Lewis Hamilton na curva 4, mas realizou a manobra por fora da pista. Após deixar o heptacampeão para trás, sofreu superar Charles Leclerc e não conseguiu tomar o segundo lugar de George Russell nas voltas finais.

Mesmo com as inúmeras trapalhadas, Norris cruzou a linha de chegada do GP do Bahrein em terceiro e conseguiu um resultado bom o suficiente para se manter três pontos à frente do vice Piastri no Mundial de Pilotos. Porém, garantiu que não sabe como lidera o campeonato, uma vez que não está confortável com o carro da McLaren.

Lando Norris terminou o Grande Prêmio do Bahrein na terceira colocação (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

— Terminar em terceiro, somar mais pontos, manter a liderança do campeonato e fazer uma recuperação decente foi bom, mas não estou feliz com o resultado. Não foi horrível, mas o melhor possível era um segundo lugar. Mas compliquei minha vida com muitos erros na largada, com o lance do [Lewis] Hamilton. Estou liderando o campeonato no momento, mas não sei como. Então estou surpreso — destacou Lando Norris, piloto da McLaren desde 2019.

— Só preciso manter a cabeça baixa e continuar trabalhando duro, porque não estou confiante, não estou confortável, e sei o que posso fazer. Sei o que posso alcançar. É que as coisas não estão dando certo e preciso, de alguma forma, descobrir por que não estão dando certo, mas não está sendo fácil — finalizou Norris.

A Fórmula 1 volta de 18 a 20 de abril em Jedá, palco do GP da Arábia Saudita, quinta etapa da temporada 2025.