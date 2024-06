Norris lamenta revés com safety-car no Canadá: ‘Ajudou em Miami, atrapalhou aqui’

Lando Norris esteve perto de conquistar a segunda vitória na F1 2024 (Foto: Chris Graythen / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 09/06/2024 - 19:50 • Montreal (CAN)

Lando Norris passou perto de conquistar mais uma vitória com a McLaren na Fórmula 1 neste domingo (9), durante o GP do Canadá, mas foi frustrado pela entrada do safety-car em momento determinante da prova, que beneficiou Max Verstappen e ajudou a Red Bull a vencer mais uma etapa do mundial.

No meio da movimentada e imprevisível prova, a McLaren manteve o britânico na pista por mais tempo com pneus intermediários, apostando numa parada mais tarde para voltar à frente. Isso quase aconteceu, mas Verstappen conseguiu ser mais rápido por muito pouco, já que Norris acabou derrapando na saída dos boxes com pneu frio e a a pista ainda molhada.

Já nas voltas finais, o safety-car foi chamado novamente após o acidente envolvendo Carlos Sainz, da Ferrari, e Alexander Albon, da Williams e, no momento em que a pista foi liberada novamente, na volta 58, Verstappen deu mais uma aula de relargada e colocou mais de 1s sobre Norris na metade da volta para, em seguida, vencer a corrida.

- Foi um caos. Para ser sincero, senti que fiz uma boa corrida do início ao fim. Eu tinha um ritmo incrível, o safety-car me atrapalhou, mas, assim como me ajudou em Miami, ele me atrapalhou aqui. É assim que é - afirmou o #4.

- Nessas condições, é muito estressante dentro do carro, mas também divertido. As coisas estavam indo muito bem, mas é justo com o Max (Verstappen), que fez uma boa corrida. Estou feliz. Marcamos bons pontos para o Mundial de Construtores - concluiu o britânico.

A Fórmula 1 volta entre os dias 21 e 23 de junho, em Barcelona, com o GP da Espanha, décima etapa da temporada 2024.