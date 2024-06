Verstappen celebra 1º lugar em ‘corrida muito louca’ no GP do Canadá: ‘Adorei!’

Verstappen celebra mais uma vitoria na temporada da F1 (Foto: Chris Graythen / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 09/06/2024 - 19:15 • Montreal (CAN)

Faça chuva ou faça sol, Max Verstappen mostrou mais uma vez que nem mesmo a fase ruim da Red Bull nas últimas corridas conseguiu fazer o atual tricampeão perder terreno para os rivais. Em um GP do Canadá totalmente imprevisível, o neerlandês viu a liderança ser ameaçada pelo segundo safety-car causado pelo incidente entre Carlos Sainz e Alexander Albon, mas foi capaz de abrir nova vantagem em relação a Lando Norris e conquistou a sexta vitória da temporada 2024 da Fórmula 1.

Com pista molhada, Verstappen largou bem e se manteve na segunda colocação, acompanhando George Russell de perto durante as primeiras voltas. O companheiro de Sergio Pérez chegou a perder posição para Norris, mas um erro de estratégia da McLaren durante o primeiro safety-car custou caro para o #4, que viu o dono do RB20 #1 assumir o primeiro posto para não perder mais.

- Foi uma corrida muito louca, muitas coisas estavam acontecendo. Tínhamos de estar atentos às nossas decisões - disse Verstappen após prova no circuito Gilles Villeneuve, antes de elogiar a equipe de Milton Keynes pela estratégia adotada nos momentos cruciais da etapa.

- Como equipe, fomos bem hoje. Permanecemos calmos, paramos nos boxes no momento certo. O safety-car funcionou bem para nós, mas mesmo depois disso, estávamos administrando as vantagens muito bem. Adorei! Foi muito divertido. Precisamos ter esse tipo de corrida de vez em quando - finalizou Max.

Com o resultado, Verstappen somou mais 25 pontos e agora totaliza 194 no Mundial de Pilotos, ampliando a vantagem em relação ao segundo colocado, Charles Leclerc — que abandonou —, para 56 tentos. A Red Bull, por sua vez, alcançou 301 pontos no Mundial de Construtores, enquanto a Ferrari, segunda colocada, estacionou em 252.

A Fórmula 1 volta entre os dias 21 e 23 de junho, em Barcelona, com o GP da Espanha, décima etapa da temporada 2024.