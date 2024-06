Verstappen sobrevive ao caos e vence corrida maluca no GP do Canadá de Fórmula 1

Max Verstappen celebra importante vitória no Canadá (Foto: Mark Thompson / AFP)







Publicada em 09/06/2024

O caos era esperado, e ele veio, mas o salseiro trouxe neste domingo (9) a melhor corrida da temporada 2024 da Fórmula 1. A água no chope, por assim dizer, é que o vencedor foi novamente Max Verstappen, porém o neerlandês precisou contar com a ajudinha do safety-car para assumir a liderança e ditar o ritmo.

É claro que a chuva roubou a cena, e é claro que não faltou confusão ao longo da prova, a começar pelo pequeno enrosco de Sergio Pérez e Pierre Gasly, porém nada que forçasse a entrada do safety-car. O carro de segurança, contudo, deu o ar da graça em dois momentos: primeiro com Logan Sargeant e, depois, num erro de Carlos Sainz que destruiu a bela corrida de Alexander Albon.

Mas o que contou mesmo foi o momento das paradas — e a sorte, que dessa vez sorriu para Verstappen no instante da primeira intervenção sob bandeira amarela. Àquela altura, era Lando Norris o líder e incrivelmente mais rápido, com 11s de vantagem sobre o neerlandês, porém a janela abriu no momento para obrigar Lando a ter de dar mais uma volta na pista.

Com Verstappen na ponta — e agora com um jogo de pneus rendendo muito mais —, não tinha o que fazer. Dando aula em relargadas, só precisou cuidar para manter os demais adversários a uma distância segura. A McLaren, na verdade, até veio forte com Norris, e a Mercedes arriscou um pit-stop extra para buscar o pódio no fim. Mas a vitória já estava mais uma vez decidida na temporada 2024 da F1.

A briga pelo top-3, aliás, foi muito boa no fim. Primeiro, George Russell forçou de todas as formas ultrapassagem sobre Oscar Piastri a seis voltas do fim e levou a pior, já que houve contato. Lewis Hamilton, então, aproveitou-se para buscar o australiano e ganhou o terceiro lugar, só que Russell não se deu por vencido e foi buscar o pódio na marra.

Hamilton terminou em quarto, com Piastri na quinta colocação. Fernando Alonso foi o sexto, à frente do companheiro de equipe, Lance Stroll. Daniel Ricciardo levou a RB ao oitavo posto, enquanto a Alpine fechou a zona de pontos, com Pierre Gasly e Esteban Ocon.

A Fórmula 1 volta entre os dias 21 e 23 de junho, em Barcelona, com o GP da Espanha, décima etapa da temporada 2024.