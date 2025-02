Lewis Hamilton está pronto e motivado para a temporada de 2025. Companheiro do inglês na Mercedes, entre 2017 e 2021, Valtteri Bottas apontou que a motivação do heptacampeão mundial está em alta para o novo ano da Fórmula 1, o primeiro pela Ferrari. A declaração do finlandês veio para rebater a suposta "falta de motivação" de Hamilton na escuderia italiana.

- Claro que ele está muito motivado para este ano. É algo novo e revigorante pra ele, o que pode ser um bom ser um bom estimulante. Mas vamos ver como ele se sairá com Charles - afirmou o piloto.

Bottas, que voltou à Mercedes como piloto de testes, vai na contramão de Bernie Ecclestone, ex-chefão da F1, que tem apontado para um Hamilton “cansado e desmotivado” e acha que, por isso, o britânico não vai durar na Ferrari. O ex-dirigente ainda afirmou que o #44 é superestimado, que “não é tão talentoso quanto dizem”.

Além de Ecclestone, Hamilton também foi alvo de Anthony Davidson, ex-piloto da Fórmula 1. O antigo representante da Minardi, BAR e Super Aguri relembrou as dificuldades de adaptação que Daniel Ricciardo teve na McLaren, que encontrou dificuldades com os freios. Com isso, o ex-piloto apontou que Hamilton poderá ter algum tipo de complicação para se adequar ao modelo 2025 da Ferrari.

Valtteri Bottas, Toto Wolff e Lewis Hamilton formaram parceria por cinco anos consecutivos (Foto: Divulgação/Mercedes)

Entretanto, com a experiência de quem compartilhou os boxes da Mercedes durante o auge da carreira de Hamilton, Valtteri Bottas destacou que a chegada do britânico à Ferrari é um fator “revigorante” para ele, apesar de destacar o duelo que terá com Charles Leclerc, piloto ligado ao time italiano desde os tempos em categorias de base.

A Fórmula 1 se aproxima do retorno das férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.