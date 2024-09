Norris dá troco em Leclerc e lidera treino livre 2 do GP de Singapura da F1; Verstappen é 15º

Norris em Marina Bay, Singapura (Foto: CLIVE MASON/ AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 20/09/2024 - 13:17 • Marina Bay (CIN)

Lando Norris deu o troco sobre Charles Leclerc e colocou a McLaren na liderança do treino livre 2 do GP de Singapura, realizado nesta sexta-feira (20), em Marina Bay. O britânico alcançou 1min30s727, apenas 0s058 mais rápido que o representante da Ferrari. Carlos Sainz repetiu o terceiro lugar da primeira sessão.

A sessão teve apenas uma interrupção com bandeira amarela a dois minutos do fim, após batida de George Russell, porém o #63 conseguiu retornar sozinho aos pits. Também houve sustos com Leclerc e Franco Colapinto, que chegaram a tocar de leve no muro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Apesar disso, foi uma sessão importante tanto para as simulações de classificação quanto de corrida, com o duelo novamente concentrado entre Lando e Charles. E se no TL1 deu Ferrari, agora foi a vez de Norris garantir a liderança graças ao ótimo setor 3.

A distância, contudo, foi novamente menos de 0s1, com Leclerc sendo o dono dos setores 1 e 2. E ainda chamou a atenção a lacuna entre o #16 e Sainz de quase 0s5.

Yuki Tsunoda confirmou a boa performance do TL1 e terminou em quarto lugar, à frente de Oscar Piastri, que foi coadjuvante na sexta-feira. Daniel Ricciardo, que vive dias de incerteza quanto à permanência na F1, ficou em sexto, à frente de Russell e Sergio Pérez.

Alexander Albon, com a Williams, até proporcionou momentos de alegria para os mecânicos ao andar na ponta em parte do TL2, mas fechou em nono, com Nico Hülkenberg em décimo. Lewis Hamilton repetiu o 11º posto, enquanto Max Verstappen não passou do 15º lugar.

➡️ FIA pune Verstappen por ‘linguajar rude’ em coletiva da F1; entenda

Lando Norris no GP de Singapura, em Marina Bay (Foto: CLIVE MASON/ AFP)

Confira como foi o TL2 da F1 em Marina Bay:

A última atividade da F1 do dia começou já com a noite tomando conta do céu, porém calor ainda intenso: 30°C de temperatura ambiente, com asfalto em 33°C e umidade relativa do ar ainda mais alta, em 74%, situação que intensifica a sensação de clima abafado. Quente mesmo foram os bastidores entre uma sessão e outra, já que a FIA determinou alteração na polêmica asa traseira usada pela McLaren em Baku, que criava um efeito de ‘mini-DRS’ com a pressão aerodinâmica, melhorando o arrasto.

Na pista, a atividade recomeçou com Leclerc liderando a tabela com 1min32s788, seguido de Norris, a distantes 0s8 do tempo do monegasco. Os Williams, então, colocaram-se entre os dois no mesmo instante em que Ricciardo assumiu a ponta com 1min32s652.

Não demorou, porém, para Sainz tomar a liderança por 0s008, enquanto Russell trazia a Mercedes para o sexto posto, logo à frente de Piastri. Leclerc, então, foi ainda melhor e colocou 0s017 no companheiro de equipe, completando a dobradinha da Ferrari nos 15 primeiros minutos.

Só que Albon aproveitou a pista mais aderente e, com ótimos setores 1 e 2, fechou 1min32s238, 0s3 mais rápido que Leclerc. Giros completados, Leclerc, Sainz, Ricciardo, Norris, Colapinto, Russell, Piastri, Gasly e Hülkenberg completavam o top-10, com um detalhe: apenas dois (Norris e Colapinto) do grupo usavam os compostos duros no stint inicial.

➡️ McLaren não vai impedir Bortoleto de correr pela Sauber na F1, mas gostaria de mantê-lo

Enquanto Sainz subia para segundo, Sainz pintava os dois primeiros setores de roxo, prestes a tomar a posição de Albon, porém o último trecho foi muito ruim, tanto que tempo total de perda comparado à volta de Alex foi de 0s4. Leclerc, em contrapartida, não perdeu a oportunidade e assumiu a liderança ao dominar todos os setores da pista urbana de Marina Bay. No total, giro ideal em 1min31s665.

Sainz, então, foi para mais uma tentativa e ficou com o melhor trecho 2, o suficiente para subir para segundo. Em seguida, foi a vez de Albon calçar os macios e ser ainda mais rápido em tal seção, desbancando Leclerc e recuperando o primeiro posto com 1min31s650.

Com 35 minutos para o fim, Russell indicou pelo rádio algum problema no motor, porém recuperou rapidamente performance e abriu volta rápida. Na mesma toada, logo atrás, Piastri e Norris se revezavam nos melhores setores em busca da volta perfeita, e quem levou a melhor foi Norris, com 1min30s727, seguido de Piastri e Russell.

Já Verstappen, sem a menor esperança de brigar pela vitória no fim de semana de Singapura, não passava de 11º mesmo com pneus macios. A distância para Norris era nada menos que 1s2, porém os rádios eram muito mais contidos nas reclamações depois da punição imposta pela FIA ao #1 pelo “linguajar inadequado” na coletiva de imprensa.

Com pouco mais de 20 minutos para o fim, Norris e Leclerc formavam uma liga própria, com Sainz a 0s6 na terceira posição. Tsunoda, Piastri, Ricciardo, Russell, Pérez, Albon e Hülkenberg fechavam o top-10. Hamilton vinha em sequência, em 11º e incrédulo com a traseira totalmente instável do W15. “Inacreditável, cara”, lamentava-se com o engenheiro, Peter Bonnington. Pior ainda era Verstappen, somente em 15º.

Russell iniciou as simulações de corrida com 18 minutos para o fim, portanto não houve mais alteração nas posições. De curioso, as escolhas para os long runs foram bastantes distintas — por exemplo, a McLaren foi de macios com Norris. E conforme o previsto, a Red Bull deixa a sexta-feira com muito trabalho a ser feito, com Verstappen certamente correndo riscos de não conseguir chegar ao Q3 da classificação.

➡️ GP de Singapura: onde assistir, horário e informações da corrida da Fórmula 1