McLaren não vai impedir Bortoleto de correr pela Sauber na F1, mas gostaria de mantê-lo

Publicada em 18/09/2024 - 14:13

A entrada de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 pela Sauber Audi esquenta a cada dia, mas a duração do contrato ainda é um problema que faz a equipe negociar com a McLaren — equipe à qual pertence o brasileiro. No entanto, o time de Woking admite publicamente a oportunidade de negociá-lo, mas que também pretende contar com os serviços do líder da Fórmula 2 no futuro.

De acordo com apuração do Grande Prêmio, internamente, Bortoleto “está muito bem cotado”, e é por essa razão que a McLaren bate o pé quanto à duração do acordo com a Sauber Audi. Os ingleses, no momento, aceitam empréstimo por dois anos, tempo que coincide com o fim do contrato vigente de Oscar Piastri. Já Lando Norris, renovou em janeiro com acordo “multianual”, mesmo já estando garantido até o fim de 2025. A marca alemã, por outro lado, quer contar com o brasileiro por quatro temporadas.

Andrea Stella, chefe da McLaren, falou sobre o futuro do brasileiro. Atualmente, a equipe possui longos contratos com Lando Norris e Oscar Piastri, inviabilizando a promoção imediata de Bortoleto. Mesmo assim, não descarta utilizar os serviços no futuro, após passagem por outra equipe do grid da F1.

- Se [o Mattia] Binotto pedir… quando você tem um talento tão grande, definitivamente não vai impedir de ter uma chance na Fórmula 1. Ao mesmo tempo, estamos interessados em encontrar um espaço para mantê-lo na família McLaren porque acho que é um talento que será importante no futuro - afirmou o dirigente ao site Autosport.

Recentemente, Gabriel andou na pista da Áustria com o MCL36, carro com o qual a McLaren disputou a temporada 2022 da F1, já sob o atual regulamento. O Grande Prêmio apurou que os resultados do atual líder da Fórmula 2 foram melhores do que os obtidos por qualquer novato anteriormente, incluindo nomes como Álex Palou — que também apareceu na lista do chefe Mattia Binotto, segundo a imprensa alemã. Palou acabou de se sagrar tricampeão da Indy.

- Estamos seguros, com acordos de longo prazo com nossos pilotos, não poderia ficar mais feliz. Mas gostaríamos de manter [Bortoleto] em nossa família. Estou certo de que vamos encontrar uma solução - disse Stella.

No último fim de semana, no Azerbaijão, Bortoleto não subiu no pódio, mas conseguiu resultados que o deram a liderança da Fórmula 2, superando o rival Isack Hadjar. Com apenas 19 anos, o brasileiro tem mostrado reação no primeiro campeonato que disputa na categoria de acesso e já impressionou em 2023, quando levou o título da Fórmula 3 no ano de estreia.

- Digo ao Gabriel a mesma coisa que digo para a equipe: não olhe para a classificação, apenas pense na bandeira quadriculada o tempo todo, uma corrida de cada vez, com os pés no chão. Quando você combinar talento com trabalho duro, é onde você cresce como piloto e o Gabriel é um exemplo de rápido crescimento - pontuou o chefe da McLaren.

- Acho que ele teve alguns percalços no começo da campanha na Fórmula 2, não necessariamente por conta de sua pilotagem, mas por problemas no carro. Mesmo assim, não desistiu. Se manteve focado e agora está crescendo passo a passo - finalizou.

O GP apurou que o Franco Colapinto também concorre ao segundo assento em Hinwil após estreia convincente com a Williams em Monza e os primeiros pontos conquistados no Azerbaijão. Só que a situação do argentino, ao que tudo indicam, cai na mesma de Bortoleto: o tempo de contrato. A proposta da Sauber para ele seria a mesma, ou seja, um acordo de quatro anos. A Williams, entretanto, não quer perdê-lo por tanto tempo, já que Alexander Albon possui uma cláusula contratual que o libera caso uma equipe de ponta lhe ofereça vaga.

Nessa briga, Gabriel é ainda quem está em vantagem: trata-se de um impasse que pode ser resolvido. Porém, o tempo começa a correr contra: se for campeão da F2, por exemplo, está automaticamente fora do grid da categoria, assim precisa definir logo o futuro para não ficar sem nada no ano que vem.

Outro ponto a favor é o pacote comercial que Bortoleto agregaria à Sauber Audi. O pai do piloto, Lincoln Oliveira, é um dos donos do fundo United Partners, que administra a Vicar, e presidente da Americanet, operadora de telecomunicação.

A Fórmula 1 volta já neste fim de semana, de 20 a 22 de setembro, no GP de Singapura, 18ª etapa da temporada 2024, nas ruas de Marina Bay.