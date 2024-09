FIA pune Verstappen por ‘linguajar’ em coletiva da F1; entenda

Max Verstappen durante entrevista coletiva (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 20/09/2024 - 10:05 • Rio de Janeiro (RJ)

As críticas de Max Verstappen ao presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, em relação ao uso de palavrões pelo rádio renderam uma punição ao tricampeão mundial da Fórmula 1. Nesta sexta-feira (20), a entidade que rege o esporte anunciou que o neerlandês precisará “realizar trabalhos de interesse público” após fazer uso de “linguajar rude” na coletiva do GP de Singapura, em que teceu os comentários relacionados ao emiratense.

Na ocasião, Verstappen falava sobre o pedido de Ben Sulayem para que os pilotos evitem o uso de palavrões no rádio, que é transmitido durante as corridas da Fórmula 1. Além de sugerir que os cortes fossem retirados da transmissão, Max debochou do discurso e disse que “não tem seis anos” de idade.

- Acho que muitas pessoas dizem coisas ruins quando estão cheias de adrenalina em outros esportes, mas isso não é capturado. Estamos aqui, provavelmente, também para fins de entretenimento. As coisas são exibidas, e é por isso que o público pode pegar e discutir nas redes sociais. Você verá todos os tipos de problemas - prosseguiu.

- Então, acho que é hora de não transmitir mais isso. Se não exibir, ninguém vai saber, apenas a equipe. Se tornaria algo para lidar internamente. É provavelmente um pouco o mundo que vivemos no esporte. Mas, no geral, parece que as pessoas são um pouco mais sensíveis a esse tipo de coisa. É assim que funciona - completou.

Segundo Verstappen, bloquear as transmissões dos rádios seria uma alternativa melhor do que determinar o que os pilotos podem falar. O neerlandês, que reclamou do carro com palavras fortes no Azerbaijão, chegou a fazer uma brincadeira e questionou se tem “cinco ou seis anos”.

- Penso que o mundo está mudando um pouco, mas acho que podemos não ter transmissão ou não dar a opção das pessoas ouvirem [o rádio]. Existem muitos aplicativos que permitem ao público ouvir. Provavelmente, terão de ser limitados ou ter algum atraso para censurar algumas coisas. Isso ajudará mais do que proibir os pilotos de, por exemplo, dizerem a palavra com ‘F’. Cara, isso não é tão ruim, é? - falou Verstappen.

- O carro não estava funcionando (no GP do Azerbaijão), estava fodido. Me desculpe pela linguagem, mas vamos lá. Somos o quê? Temos cinco, seis anos? Eventualmente, uma criança de cinco ou seis anos acabará xingando, mesmo que os pais não façam ou não permitam. Quando crescerem, vão estar com os amigos e falarão palavrão. Então, isso não vai mudar nada - encerrou.

Posição da FIA

A Federação Internacional de Automobilismo, então, divulgou uma investigação sobre Verstappen e posteriormente anunciou que o piloto foi punido e terá de “realizar algum trabalho de interesse público”. Em longo pronunciamento, a entidade defende que a linguagem foi “rude” e considerada “ofensiva”, além de destacar os pilotos como “modelos”. Por fim, o comunicado garante que Max se desculpou pelas palavras.

- Os comissários ouviram o piloto do carro #1 (Max Verstappen), o representante da equipe, e analisaram a transcrição do áudio. É política da FIA garantir que a linguagem usada em seus fóruns públicos, como coletivas de imprensa, atenda aos padrões geralmente aceitos para todos os públicos e transmissões. Em particular, isso se aplica a declarações feitas por participantes do Mundial e, portanto, modelos dentro e fora do esporte - diz o comunicado.

- Isso está claro nos regulamentos da FIA e foi reforçado em casos anteriores levados aos comissários da Fórmula 1, em particular em Las Vegas, em 2023. Os comissários examinaram a transcrição da coletiva de imprensa dos pilotos da quinta-feira, em Singapura, e Max Verstappen, piloto do carro #1, usou linguagem para descrever seu carro no GP do Azerbaijão geralmente considerada “grosseira, rude” ou que pode “causar ofensa”, não sendo considerada adequada para transmissão - afirmou a FIA.

- Isso é considerado ‘má conduta’, conforme definido no Artigo 20 do Regulamento Esportivo Internacional, e é uma violação do artigo 12.2.1.k. Os comissários observaram que a linguagem não foi dirigida a ninguém ou a nenhum grupo. Quando convocado pelos comissários, o piloto explicou que a palavra usada é comum na linguagem que ele aprendeu, já que o inglês não é sua língua nativa. Embora os comissários aceitem que isso possa ser verdade, é importante que aprendam a ter cuidado ao falar em fóruns públicos, especialmente quando não estão sob pressão. Verstappen pediu desculpas pelo comportamento - disse.

- Os comissários observam que multas significativas foram aplicadas por linguagem ofensiva ou dirigida a grupos específicos. Esse não é o caso aqui. Mas, como esse tópico já foi levantado antes e é bem conhecido pelos competidores, os comissários decidiram aplicar uma punição maior do que a anterior e que Verstappen seja ‘obrigado a realizar algum trabalho de interesse público’ (Artigo 12.4.1.d do Regulamento Esportivo Internacional), em coordenação com o secretário-geral de Esportes da FIA - continuou o comunicado.

- Lembramos aos competidores que eles têm o direito de recorrer de certas decisões dos comissários, de acordo com o Artigo 15 do Regulamento Esportivo Internacional da FIA e o capítulo 4 das Regras Judiciais e Disciplinares da FIA, dentro dos prazos aplicáveis - finalizou a FIA.