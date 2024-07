Norris começa bem em casa e lidera TL1 do GP da Inglaterra de F1; Verstappen é 4º

Norris tem feito grande temporada na Fórmula 1 (Foto: MAX SLOVENCIK / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 05/07/2024 - 10:19 • Silverstone (ING)

Menos de uma semana depois dos eventos do GP da Áustria, a Fórmula 1 voltou à pista. No primeiro treino livre do GP da Inglaterra, na manhã desta sexta-feira (5), foi um dos protagonistas do tão falado acidente de Spielberg que terminou na frente. Lando Norris colocou pneus macios para uma sequência de voltas na fase final da atividade e terminou com a liderança.

O piloto da McLaren registrou 1min27s420 com os pneus mais aderentes, num começo de fim de semana de baixa temperatura e muito dificuldade para aquecer pneus. Foi o suficiente para pontear com 0s134 de vantagem para Lance Stroll, outro que usou os macios.

A terceira posição foi também da McLaren, com Oscar Piastri, mas um tanto quanto amarga. O piloto australiano encerrou o stint de pneus macios com um problema hidráulico e precisou de ajuda dos mecânicos da equipe inglesa para entrar no pit-lane.

Max Verstappen ficou apenas na quarta colocação, mas não usou pneus macios em momento algum, bem como os rivais de Ferrari e Mercedes. George Russell foi o quinto, com Fernando Alonso – mais um que usou macios – em sexto. Lewis Hamilton e Charles Leclerc vieram em seguida, enquanto Carlos Sainz, único que ficou com uma volta de pneus duros como a melhor, em nono. Esteban Ocon fechou o top-10, também de macios.

A atividade chegou a ser interrompida por nove minutos ainda no começo após Yuki Tsunoda escapar na curva Luffield, com pneus muito frios, rodar e ficar travado na brita. Com relação aos quatro reservas jovens que participaram da atividade, o melhor deles na pista foi Oliver Bearman, na 14ª colocação. Jack Doohan foi 17º, Franco Colapinto ficou com o 18º posto, enquanto Isack Hadjar foi o 19º.

Logo mais, o segundo treino livre começa às 12h (de Brasília, GMT-3). No sábado (6), às 7h30, acontece a terceira e última sessão de treinos, ao passo que a classificação será às 11h. Por fim, no domingo (7), os pilotos disputam a corrida em Silverstone a partir das 11h.

Confira como foi o TL1 do GP da Inglaterra:

Silverstone! Um dos palcos mais tradicionais da Fórmula 1 voltava a receber os carros da categoria mais tradicional do automobilismo mundial no fim de semana. Desta feita, para a 12ª etapa do Mundial de 2024. E o medo era da chuva ao longo dos treinos livres, porque a ameaça era real ao longo de todo o dia. A chuva caíra pela manhã, antes do treino da F2, mas estava fora de ação desde então. À espreita, porém. Além disso, a temperatura aparecia em 17°C e céu totalmente nublado. A temperatura do asfalto, assim, ficava em 22°C. Sempre complicado para aquecer pneus.

Com a bandeira verde, os primeiros pilotos na pista foram os ingleses usando pneus duros – que, nesta semana de gama mais dura da Pirelli, eram os C1. A lista tinha George Russell, vindo de vitória na Áustria, Lewis Hamilton, Lando Norris e Oliver Bearman, agora oficializado como piloto da Haas na F1 2025 e que aparecia como substituto de Nico Hülkenberg para este TL1.

Bearman, aliás, não era o único substituto neste TL1. Isack Hadjar aparecia na vaga de Sergio Pérez na Red Bull; Jack Doohan assumia o carro de Pierre Gasly na Alpine; e Franco Colapinto pegava o cockpit de Logan Sargeant na Williams.

E foi exatamente de Bearman a primeira volta cronometrada, mas a pista já enchia. Em seguida, Max Verstappen passou com o primeiro tempo dele e assumiu a dianteira, mas ainda com voltas pouco competitivas.

Até que, após dez minutos de atividade, bandeira vermelha. Yuki Tsunoda perdeu a traseira do carro da RB na curva Luffield, rodou com os pneus frios e ficou preso na brita. Nenhum dano maior, mas carro que precisava ser retirado.

Após nove minutos de interrupção, atividade retomada. Rapidamente, Russell melhorou o tempo para 1min28s046 e a ponta. Mas a escolha geral de pneus continuava sendo a de duros. Apenas Bearman testara os macios brevemente, enquanto Oscar Piastri, Lance Stroll, Hülkenberg e Valtteri Bottas colocaram pneus médios.

Entre pneus frios e toques na zebra, alguns carros quicavam em dados momentos. Guanyu Zhou, inclusive, avisou à Sauber no rádio que estava acontecendo. Conforme o treino se aproximava da metade, mais gente cronometrava voltas mais competitivas com os pneus duros, entretanto.

Na marca de 30 minutos, Carlos Sainz era o líder com a Ferrari e o tempo de 1min27s925. Hamilton estava 0s118 atrás, em segundo, com Russell colado atrás. Verstappen era o quarto, seguido por Piastri, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Bearman, Stroll e Norris.

Mais um a pular na pista era Hamilton ao passar por cima da zebra. Os limites da pista em constante teste no treino livre inicial… Enquanto isso, mais problema para Doohan. No primeiro treino em que participou na temporada, em Ímola, a chuva fez com que desse apenas uma volta. Agora, na segunda tentativa, também estava preso nos boxes com um problema na parte dianteira do carro. Os outros reservas, contudo, seguiam na pista.

Para a segunda metade da atividade, sumiram os pneus duros. Os médios se tornaram a norma durante alguns minutos, mas rapidamente os macios apareceram e passaram a ser aquecidos para voltas rápidas. O primeiro a cravar um bom tempo neles foi Piastri, que saltou para 1min27s631 e assumiu a pole das mãos de Verstappen, que, de médios, acabara de superar Sainz.

➡️ Verstappen diz que ‘só amizade com Norris importa’, mas insiste: ‘Não exagerei’

A McLaren foi a primeira das principais equipes do grid e apostar nos macios, antes de Red Bull, Mercedes e Ferrari, mas o pelotão intermediário já estava nessa em peso. Todas as outras equipes haviam colocado a borracha de faixa vermelha. Dentre estes Esteban Ocon colocava a Alpine na frente de Haas, Aston Martin, RB, Williams e Sauber. Fernando Alonso, porém, ainda não usara os macios na Aston Martin após 40 minutos. A comparação com a RB também era suspeita, porque Tsunoda estava fora da atividade e Daniel Ricciardo deu certa gastada no pneu com um leve equívoco na volta rápida.

Assim que esquentou mais um pouco os pneus, Norris superou o companheiro de equipe com o tempo de 1min27s420. E Stroll pulou para a segunda posição com a Aston Martin, somente 0s134 atrás. Ferrari e Red Bull realmente abriram mão dos macios.

As boas notícias acabavam por aí, porque Piastri aparecia bem lento na pista e informava um problema hidráulico para a equipe averiguar. Até parar na pista pertinho do pit-lane para os mecânicos empurrarem o carro.

Com o pit-lane fechado, os minutos finais da atividade ainda contaram com dois casos importante de bloqueio. Um foi quando Leclerc teve de travar o carro quando chegou na traseira de Stroll e avisou à Ferrari. Lance se defendeu dizendo que não tinha para onde ir. Depois disso, foi Norris quem precisou até sair da pista para não abalroar a Red Bull de Hadjar. “Perdão, eu não tinha conseguido vê-lo”, pediu desculpas o jovem. E assim terminou, com Norris realmente na dianteira.