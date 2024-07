Hamilton evita conselhos a Norris sobre disputa com Verstappen: ‘Tenho nada a ver’

Lewis Hamilton não quis se meter na relação de Norris e Verstappen (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)







Copiar Link

Publicada em 05/07/2024 - 10:05

A rivalidade de Lewis Hamilton e Max Verstappen voltou a ser pivô na última semana, mas não por envolvimento do heptacampeão mundial. O controverso acidente de Verstappen com Lando Norris enquanto os pilotos disputavam a vitória no GP da Áustria, voltou a abrir discussões sobre o comportamento do neerlandês, e a disputa do título de 2021 virou pauta até de Andrea Stella, chefe de equipe da McLaren.

Em entrevista após a corrida, que Norris acabou abandonando, Stella afirmou que a FIA precisa ser mais rígida nas punições para “evitar um novo 2021”. Na ocasião, a postura de Verstappen foi muito criticada nos embates contra Hamilton. Ao longo daquele ano, foram três punições destinadas ao neerlandês, que eventualmente saiu com o título.

Hamilton, por sua vez, afirmou que não concorda com a postura de Andrea, mas evitou elaborar mais sobre.

- Não concordo com isso. Apenas não concordo. Nada. Não penso em nada. Estava apenas focado na minha corrida e em curtir a vitória do time - disse o heptacampeão durante a coletiva de imprensa pré-GP da Inglaterra.

O piloto, que vai trocar a Mercedes pela Ferrari em 2025, também se esquivou de qualquer conselho a Norris para disputar posição com Verstappen.

- Novamente, não acho que eles precisam. Correm um contra o outro há anos. Não tenho nada a ver com isso - concluiu.

➡️ Verstappen diz que ‘só amizade com Norris importa’, mas insiste: ‘Não exagerei’

Apesar de uma postura diferente na coletiva, amaciando toda a polêmica com o amigo Verstappen, Norris defendeu o ponto de vista de Stella sobre a situação, e afirmou que até Hamilton concordaria se o choque fosse “há dois ou três anos atrás”.

- Tenho certeza que Lewis concordaria com isso dois ou três anos atrás. 100%. Tiveram alguns momentos. No geral, sempre vou defender a posição de Andrea. Acho que ele tem uma boa quantidade de sensibilidade sobre o que e como fala. Então, definitivamente algumas partes são verdadeiras e concordo com Andrea - concluiu.