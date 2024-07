Verstappen diz que ‘só amizade com Norris importa’, mas insiste: ‘Não exagerei’

Verstappen e Norris sempre tiveram ótima relação fora das pistas (Foto: Jure Makovec / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 05/07/2024 - 09:55 • Rio de Janeiro (RJ)

A amizade entre Max Verstappen e Lando Norris continua intacta mesmo após o acidente entre ambos na reta final do GP da Áustria. Quem garante isso é o neerlandês, que destacou durante entrevista no paddock de Silverstone, palco do GP da Inglaterra de Fórmula 1, que manter essa relação era o que importava para o tricampeão. No entanto, apesar de ter se acertado com o piloto da McLaren, o representante da Red Bull declarou que não fez nada de errado no último domingo (30).

Logo após a corrida, Norris disse que perderia todo respeito por Verstappen caso o neerlandês não pedisse desculpas pelo ocorrido. O tricampeão sugeriu que, ao longo desta semana, discutiu com o britânico e analisou as imagens do acidente. Sem indicar se chegaram a um acordo, ao menos, o piloto da Red Bull afirmou que o relacionamento entre ambos se manteve.

- Disse apenas que temos de deixar as coisas esfriarem um pouco. Olhar as imagens e foi isso que fiz com Lando. Essa é a única coisa que me preocupei, porque não importa o que os outros digam. Todo mundo pode ter uma opinião, mas só olho para minha relação com Lando. Ficamos chateados, mas a amizade se mantém. Estamos lutando pela liderança. Foi uma grande disputa, mas, infelizmente, nos tocamos e a corrida de ambos foi arruinada - afirmou.

- Lando lutava pela segunda vitória, eu pela 62ª. As emoções são um pouco diferentes. Lembro quando disputava minhas primeiras conquistas na F1. Sempre falei a ele que pode confiar em mim, se tentar uma ultrapassagem, não estou lá para tirar alguém do caminho. O mesmo vale por ele. Conversamos sobre isso também, pois, naturalmente, sempre há uma reação humana quando alguém mergulha por dentro ou por fora. Você reage um pouco, mas senti que não foi nada exagerado o que fiz - prosseguiu.

Verstappen defendeu o estilo agressivo que apresenta na Fórmula 1, que faz parte para quem quer se tornar um piloto campeão na categoria. O neerlandês também indicou haver falta de interesse de pilotos em discutir alguns pontos, que podem envolver até o estilo de pilotagem, durante o briefing.

- Não sei (se a punição vai ser discutida no briefing). Muita gente não quer ficar no briefing por muito tempo. Na maioria das vezes, você acha que a reunião vai ser longa, mas, na maior parte das vezes, não é - destacou.

- Talvez haja alguma área cinzenta quando se tenta ultrapassar os limites das regras. É o mesmo com a forma de correr, caso contrário, você nunca será um piloto de ponta ou bem-sucedido - prosseguiu.

Por fim, Verstappen falou que não deveria ter sido punido pelo ocorrido no Red Bull Ring, mas que vê o episódio como página virada — endossou que a única coisa importante foi manter a amizade com Norris.

- Não preciso falar sobre isso porque, mesmo que haja sanção para este tipo de coisa, já aconteceram coisas muito piores em frenagem ou ao deixar espaço para outro carro no passado. Naturalmente, não concordo com a punição de 10s, mas, novamente, para mim, a única coisa importante no fim de semana é minha amizade com Lando. Não dou a mínima a isso. Vou para casa, vivo minha vida - encerrou.