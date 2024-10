GP do México: onde assistir e horário do treino livre

A Fórmula 1 aterrissa no México, no Circuito Hermanos Rodriguez, pela 20ª etapa da temporada. O Grande Prêmio começa nesta sexta-feira (25), com os treinos livres. O primeiro começa às 15h20 e o segundo, às 18h50 (Horário de Brasília). Os treinos terão transmissão do Bandsports e do F1TV.

A Ferrari dominou o final de semana nos Estados Unidos e conseguiu uma dobradinha. Leclerc venceu a prova, Carlos Sainz ficando em segundo. Max Verstappen, da Red Bull, completou o pódio.

Com isso, o campeonato de pilotos ficou com Max Verstappen liderando por 354 pontos, Lando Norris com 297 e Charles Leclerc, 275. Entre os construtores, a McLaren segue na liderança com 544 contra 504 da Red Bull, que já vê a Ferrari em sua cola, com 496.

O Circuito Hermanos Rodriguez já sediou 23 corridas na Fórmula 1. Apenas um piloto brasileiro ganhou neste circuito, que foi Ayrton Senna. Os maiores vencedores são Jim Clark, Nigel Mansell, Alain Prost, Lewis Hamilton e Max Verstappen com duas vitórias. Enquanto pelas equipes, Lotus, McLaren, Williams e Mercedes lideram por três.

Saiba onde assistir e horário dos treinos livres do GP do México de Fórmula 1:

Treinos livres do GP do México

Sexta-feira, 25 de outubro