Ex-piloto brasileiro de Fórmula 1 afirma que não contrataria Hamilton

Lucas Di Grassi, em entrevista ao podcast do “Motorsport Brasil”, afirmou que se fosse a Ferrari, não contrataria Lewis Hamilton. O ex-piloto da Fórmula 1 e atual da FE (categoria de monopostos elétricos) disse ser uma contratação cara e o inglês não está no auge dele.

— Se eu fosse a Ferrari, não contrataria o Hamilton. Primeiro, é uma contratação cara. Acho que (por uma questão de idade) ele não está no prime dele. O máximo que ele vai impactar é no ponto de vista do marketing. Acho que o Leclerc irá andar na frente. Se eu tiver que apostar, em condições normais, quem seria campeão, apostaria no Leclerc — afirmou Lucas Di Grassi, atual piloto da Fórmula E.

Quem é Lucas Di Grassi?

Lucas Di Grassi é um piloto brasileiro que atualmente corre pela Fórmula E — a qual foi campeão na temporada de 2016–17 com a ABT Schaeffler Audi Sport — na equipe Lola Yamaha ABT. O piloto fez sua estreia na F1 em 2010, sendo o 30º representante do Brasil a correr na categoria.

Hamilton na Ferrari

Lewis Hamilton deixou a Mercedes em fevereiro deste ano. O britânico, que será o próximo piloto da Ferrari, ficou nas Flechas de Prata por 11 anos. Desde que entrou na categoria, será a primeira vez que Hamilton irá pilotar um carro com motor que não seja Mercedes, já que na época da McLaren, a equipe utilizava compostos da equipe alemã. Com isso, Lewis entra na lista de grandes campeões, como Fernando Alonso e Sebastian Vettel, que pilotaram pela escuderia italiana.