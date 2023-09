O Brasil é um dos participantes da noite no UFC Noche, que será realizado neste sábado (16), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Estados Unidos. Teremos uma presença brasileira no card principal, Daniel Lacerda, que irá enfrentar o mexicano Edgar Chairez. O evento começa a partir das 20h (de Brasília), com as premilinares e o principal às 23h, com transmissão do UFC Fight Pass, no streaming. A luta principal será entre Alexa Grasso e Valentina Shevchenko.