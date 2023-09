Nos últimos meses, os eventos de MMA sem luvas começaram a ganhar cada vez mais adeptos. As luvas de boxe têm como função proteger as mãos e dedos do atleta que desfere um soco, assim como o rosto de quem é atingido. O equipamento impede o impacto seco, evitando cortes e outras lesões sérias. Evidentemente, a luta nunca deixa de ofererer riscos, e os participantes ainda estarão suscetíveis a lesões similares mesmo com o uso da proteção indicada.