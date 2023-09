Adesanya entrou no octógono como franco favorito a defender o título do médios pela sexta vez, mas não contava com um oponente tão duro e determinado a chegar ao topo. Strickland começou forte o combate e, com um boxe sólido, uma defesa segura e sempre caminhando para frente, forçou o nigeriano a lutar com as costas próximas à grade. No final do primeiro assalto, uma bela sequência de golpes quase levou o até então campeão ao nocaute.