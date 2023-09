Quem são os atletas mais ricos da história? Veja ranking de fortuna

+ Duelo Lance! Biz: compare os salários milionários de Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar



Outros destaques do ranking:



✔️ Apenas 15 atletas têm fortuna superior a US$ 1 bilhão;

✔️ Cristiano Ronaldo e Messi são os únicos representantes do futebol no top 10;

✔️ Neymar, em 17º, é o único brasileiro na lista dos 50 atletas mais ricos;

✔️ A tenista Serena Williams, em 38°, é a única mulher na lista.

✔️ Nove esportes são representados, com destaque para o basquete (13 atletas);

✔️ 17 países são representados, com destaque para os Estados Unidos (31 atletas)

✔️ Juntos, os 50 atletas mais ricos ganharam um total de US$ 45,9 bilhões.



