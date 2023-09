Qual é o tamanho da fortuna de Junior Cigano, ex-lutador do UFC?

Em 29 lutas no UFC, estima-se que José Aldo tenha recebido US$ 7 milhões em bolsas, bônus de performance, acordos de patrocínio e ganhos de PPV - algo comum na categoria.



Na estreia, em outubro de 2008, o lutador brasileiro faturou US$ 71 mil, segundo o The Sports Daily. Em sua última luta no UFC, em 2020, ele teria levado para casa US$ 520 mil.



+ Quem são os atletas mais ricos da história? Veja ranking de fortuna



Cabe destacar que, após se aposentar do UFC o ex-campeão peso-pesado passou a se aventurar em outras categorias do MMA e no boxe.



No último fim de semana, ele enfrentou o também brasileiro Fabrício Werdum em um evento de MMA sem luvas promovido por Jorge Masvidal, em Jacksonville, na Flórida (EUA).