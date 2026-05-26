NASCAR Brasil e Lance! anunciam parceria com benefícios exclusivos

A NASCAR Brasil oficializou uma parceria com o Lance! em um movimento que busca maior conexão com fãs do automobilismo. A estratégia da categoria é ampliar sua presença digital, fortalecer a conexão com novos públicos e potencializar a experiência dos fãs dentro e fora das pistas.

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Até 25% OFF no ingresso! Assine o Sócio Lance e garanta seu desconto!

Com a parceria, os assinantes do Sócio Lance! terão acesso a descontos especiais na compra de ingressos para a etapa da NASCAR Brasil durante o ano. O benefício exclusivo visa aproximar ainda mais o público esportivo da experiência ao vivo do automobilismo, oferecendo acesso facilitado a um dos principais eventos do calendário nacional.

"Hoje o esporte disputa atenção o tempo inteiro. Estar ao lado de uma plataforma como o Lance! nos ajuda a ampliar alcance, gerar novas conversas e apresentar a NASCAR Brasil para públicos cada vez maiores e mais diversos", destaca Gustavo Carvalho, diretor de Marketing da NASCAR Brasil e Copa Truck.

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Cobertura especial da NASCAR Brasil

Além da ativação comercial, o Lance! realizará uma cobertura especial in loco diretamente do Autódromo de Interlagos. A equipe irá presenciar os bastidores, as ativações, as experiências e todas as disputas da etapa, com produção de conteúdo dedicada para suas plataformas digitais e audiência esportiva.

O próximo grande desafio da temporada já tem data e local marcados. O público apaixonado por velocidade poderá acompanhar de perto um final de semana repleto de adrenalina com três grandes categorias do automobilismo nacional.

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Evento: ETAPA 4 – COPA TRUCK BE8 BEVANT - NASCAR BRASIL SERIES - COPA HYUNDAI HB20

Data: 30 e 31 de maio

Local: Autódromo José Carlos Pace - Interlagos, São Paulo

Rubinho Barrichello foi o campeão da temporada 2025 na Nascar Brasil. (Foto: Divulgação / Nascar Brasil)

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Vantagens exclusivas para o Sócio Lance!

Como primeiro passo dessa parceria, os assinantes do Lance! terão acesso a descontos especiais na compra de ingressos para a etapa de Interlagos. Para ter acesso ao link de compra com os descontos aplicados, é necessário ser assinante do Plano Titular ou Craque do Sócio Lance!.

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Confira as opções de ingressos disponíveis com desconto:

1. Ingressos de Arquibancada Descoberta: 25% de desconto

2. Ingressos de Passe Visitação: 10% de desconto

Opções de Passe de Visitação:

Arquibancada Descoberta (Sábado e Domingo)

- Permite visitação aos boxes no domingo, em horário estipulado pelo promotor do evento.

- Não há aplicação de meia-entrada nesse setor.

Arquibancada Coberta M (Sábado e Domingo)

- Localizada na reta principal, também permite visitação aos boxes no domingo em horário estipulado pelo promotor.

- Não há aplicação de meia-entrada nesse setor.

3. Ingressos de Paddock: 5% de desconto

Opção mais exclusiva, com duas categorias:

Clube Truck Laranjinha

- Espaço com vista para a curva do Laranjinha.

- Inclui buffet no sábado e domingo + visitação aos boxes no domingo.

- Não há meia-entrada.

Clube Truck S do Senna

- Camarote sobre os boxes, com vista para a curva S do Senna.

- Inclui buffet sábado e domingo + visitação aos boxes no domingo.

- Não há meia-entrada.

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