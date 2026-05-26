NASCAR Brasil e Lance! anunciam parceria com benefícios exclusivos
Além de cobertura in loco, assinantes do Sócio Lance! terão acesso a descontos especiais
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A NASCAR Brasil oficializou uma parceria com o Lance! em um movimento que busca maior conexão com fãs do automobilismo. A estratégia da categoria é ampliar sua presença digital, fortalecer a conexão com novos públicos e potencializar a experiência dos fãs dentro e fora das pistas.
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Com a parceria, os assinantes do Sócio Lance! terão acesso a descontos especiais na compra de ingressos para a etapa da NASCAR Brasil durante o ano. O benefício exclusivo visa aproximar ainda mais o público esportivo da experiência ao vivo do automobilismo, oferecendo acesso facilitado a um dos principais eventos do calendário nacional.
"Hoje o esporte disputa atenção o tempo inteiro. Estar ao lado de uma plataforma como o Lance! nos ajuda a ampliar alcance, gerar novas conversas e apresentar a NASCAR Brasil para públicos cada vez maiores e mais diversos", destaca Gustavo Carvalho, diretor de Marketing da NASCAR Brasil e Copa Truck.
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Cobertura especial da NASCAR Brasil
Além da ativação comercial, o Lance! realizará uma cobertura especial in loco diretamente do Autódromo de Interlagos. A equipe irá presenciar os bastidores, as ativações, as experiências e todas as disputas da etapa, com produção de conteúdo dedicada para suas plataformas digitais e audiência esportiva.
O próximo grande desafio da temporada já tem data e local marcados. O público apaixonado por velocidade poderá acompanhar de perto um final de semana repleto de adrenalina com três grandes categorias do automobilismo nacional.
Evento: ETAPA 4 – COPA TRUCK BE8 BEVANT - NASCAR BRASIL SERIES - COPA HYUNDAI HB20
Data: 30 e 31 de maio
Local: Autódromo José Carlos Pace - Interlagos, São Paulo
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Vantagens exclusivas para o Sócio Lance!
Como primeiro passo dessa parceria, os assinantes do Lance! terão acesso a descontos especiais na compra de ingressos para a etapa de Interlagos. Para ter acesso ao link de compra com os descontos aplicados, é necessário ser assinante do Plano Titular ou Craque do Sócio Lance!.
Confira as opções de ingressos disponíveis com desconto:
1. Ingressos de Arquibancada Descoberta: 25% de desconto
2. Ingressos de Passe Visitação: 10% de desconto
Opções de Passe de Visitação:
Arquibancada Descoberta (Sábado e Domingo)
- Permite visitação aos boxes no domingo, em horário estipulado pelo promotor do evento.
- Não há aplicação de meia-entrada nesse setor.
Arquibancada Coberta M (Sábado e Domingo)
- Localizada na reta principal, também permite visitação aos boxes no domingo em horário estipulado pelo promotor.
- Não há aplicação de meia-entrada nesse setor.
3. Ingressos de Paddock: 5% de desconto
Opção mais exclusiva, com duas categorias:
Clube Truck Laranjinha
- Espaço com vista para a curva do Laranjinha.
- Inclui buffet no sábado e domingo + visitação aos boxes no domingo.
- Não há meia-entrada.
Clube Truck S do Senna
- Camarote sobre os boxes, com vista para a curva S do Senna.
- Inclui buffet sábado e domingo + visitação aos boxes no domingo.
- Não há meia-entrada.
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