A empresa de investimentos 49ers Enterprises está próxima de fechar contrato para a compra do clube escocês Rangers. A corporação, que também possui investimentos na franquia da NFL San Francisco 49ers, projeta adquirir 51% do time europeu. A informação foi inicialmente divulgada pelo The Athletic.

O presidente da empresa, Paraag Marathe, lidera as negociações com o clube. Em 2023, Marathe comprou o Leeds United por 170 milhões de libras. No clube inglês, atua desde então como vice-presidente e como membro do Conselho de Administração.

Atualmente, o Rangers é controlado por um grupo de acionistas que possui mais de 35% do clube. No entanto, parte deles estão dispostos a vender a porcentagem, o que daria total controle para a 49ers Enterprises no clube escocês.

Para a empresa, a compra do Rangers é vista como algo atrativo. O potencial acesso para a Champions League e a popularidade do time na Escócia são questões que agradam a 49ers Enterprises.

Venda de parte da franquia americana

A empresa avalia vender parte do San Francisco 49ers para elevar o valor da franquia. A equipe busca investidores para comprar 10% dos direitos do time, o que tornaria uma das mais valiosas do mundo. A venda, entretanto, não tem correlação com a possível compra do Rangers.

A operação, que pode subir o valor da franquia em 9 bilhões de dólares, é projetada para negociar com empresas de grandes investimentos ou empresários que veem a investida como uma boa forma de aplicação.

Nos últimos anos, houve um aumento dos investimentos em franquias da NFL, o que é visto com bons olhos pelos times principalmente pela grande entrada de recursos para melhorias em estádios ou contratações das equipes.

Confira o ranking das franquias da NFL mais valiosas:

Dallas Cowboys (NFL) – 10,1 bilhões de dólares (R$ 60,1 bilhões) Los Angeles Rams (NFL) – 7,6 bilhões de dólares (R$ 45,9 bilhões) New England Patriots (NFL) – 7,4 bilhões de dólares (R$ 44,7 bilhões) New York Giants (NFL) – 7,3 bilhões de dólares (R$ 44,1 bilhões) New York Jets (NFL) – 6,9 bilhões de dólares (R$ 41,7 bilhões) San Francisco 49ers (NFL) – 6,8 bilhões de dólares (R$ 41,1 bilhões)* Las Vegas Raiders (NFL) – 6,7 bilhões de dólares (R$ 40,5 bilhões) Philadelphia Eagles (NFL) – 6,6 bilhões de dólares (R$ 39,8 bilhões) Chicago Bears (NFL) – 6,4 bilhões de dólares (R$ 38,6 bilhões) Washington Commanders (NFL) – 6,3 bilhões de dólares (R$ 37,9 bilhões)

*Em caso de concretização da compra, o San Francisco 49ers entraria como o segundo clube mais valioso da NFL.