Sorriso de jovem fã ao lado de Paolini em Roma viraliza; vídeo

O sorriso de uma jovem fã de Jasmine Paolini, número 5 do mundo, viralizou nesta quinta-feira (15). A cena aconteceu momentos antes da vitória na semifinal do WTA 1000 de Roma sobre a americana Peyton Streans, 42ª, por 7/5 e 6/1.

Com o triunfo, a italiana se tornou a primeira anfitriã desde 2014 a avançar à final no saibro romano. Há 11 anos, Sara Errani perdeu o título para a russa Maria Sharapova. Na Era Aberta (desde 1969), Paolini é apenas a terceira italiana a chegar à decisão.

Aos 29 anos, a carismática anfitriã é apenas a terceira mais velha finalista pela primeira vez no torneio, atrás apenas de Helga Masthoff (em 1971) e de Na Li (2012).

Abaixo, o sorriso da fã de Paolini em Roma

A cena que viralizou aconteceu logo após a entrada da número 1 da Itália em quadra. No final do vídeo, no entanto, uma mulher pede que a criança saia da frente da câmera.

A adversária de Paolini na decisão de sábado sairá do confronto entre a americana Coco Gauff e a chinesa Qinwen Zheng.

Desde 1985 que uma italiana não vence o torneio na capital do país. A última foi Raffaella Reggi, que derrotou Vicki Nelson-Dunbar na decisão daquele ano.

Vídeo do ace inusitado contra Sabalenka

Na quarta-feira, na vitória sobre a líder do ranking, Aryna Sabalenka, a tenista da China protagonizou um lance dos mais inusitados. No último game do primeiro set do duelo desta quarta, Zheng acertou um ace raro: a bola pegou um efeito incomum, encobrindo a bielorrussa.

O sorriso de Jasmine Paolini após a vitória sobre a americana Peyton Stearns (Foto: Andreas SOLARO / AFP)