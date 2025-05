NFL fará transmissão de jogo no Brasil através do YouTube

A NFL anunciou que o jogo disputado na Neo Química Arena, em São Paulo, será transmitido exclusivamente pelo YouTube. A partida acontecerá no dia 5 de setembro, às 21h (de Brasília). Los Angeles Chargers será o time mandante e terá como adversário o Kansas City Chiefs.

A plataforma exibirá o jogo gratuitamente, algo que não aconteceu na partida da NFL ano passado, no qual teve a transmissão da RedeTV, Cazé TV, ESPN, Amazon Prime Video e Disney+. Os valores do acordo entre NFL e YouTube ainda não foram divulgados.

Jogadores do Philadelphia Eagles durante entrada em campo para partida contra o Green Bay Packers, na Neo Química Arena, pela abertura da NFL (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

- Estamos ansiosos para expandir nosso relacionamento com o YouTube para levar o jogo deste ano no Brasil para uma audiência global - relatou o vice-presidente executivo de distribuição de mídia da NFL, Hans Schroeder.

Chiefs será o adversário do Chargers em jogo da NFL no Brasil

O Kansas City Chiefs será o adversário do Los Angeles Chargers no jogo da NFL no Brasil 2025. Os atuais vice-campeões do Super Bowl encaram o rival de divisão na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 5 de setembro.

Kansas City Chiefs contra Philadelphia Eagles em campo pela partida da NFL. (Foto: Chandan Khanna / AFP)

A informação foi publicada primeiramente pelo perfil @oQuarterback na rede social "X" (antigo Twitter) e confirmada pela apuração do Lance!. O anúncio oficial está previsto para a próxima terça-feira (13), um dia antes da divulgação completa do calendário da temporada da liga de futebol americano.

O Lance! apurou, ainda, que a venda de ingressos deve ocorrer em junho. A data ainda não está definida, assim como os valores. No ano passado, os preços para o duelo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers - primeiro jogo da NFL no Brasil - variaram de R$ 285,00 a R$ 2.520,00.