NFL: Chiefs será o adversário do Chargers em jogo no Brasil

O Kansas City Chiefs será o adversário do Los Angeles Chargers no jogo da NFL no Brasil 2025. Os atuais vice-campeões do Super Bowl encaram o rival de divisão na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 5 de setembro.

A informação foi publicada primeiramente pelo perfil @oQuarterback na rede social "X" (antigo Twitter) e confirmada pela apuração do Lance!. O anúncio oficial está previsto para a próxima terça-feira (13), um dia antes da divulgação completa do calendário da temporada da liga de futebol americano.

O Lance! apurou, ainda, que a venda de ingressos deve ocorrer em junho. A data ainda não está definida, assim como os valores. No ano passado, os preços para o duelo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers - primeiro jogo da NFL no Brasil - variaram de R$ 285,00 a R$ 2.520,00.

NFL no Brasil em 2025

Após o sucesso do jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers em 2024, a NFL realizará mais uma partida no Brasil. Em janeiro, o Lance! publicou com exclusividade que o Los Angeles Chargers seria o mandante do jogo na Neo Química Arena, informação confirmada pela liga em fevereiro.

Em março, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou que a liga de futebol americano irá realizar um jogo na cidade em 2026. A NFL, por sua vez, desmentiu as falas do político e reafirmou o compromisso com São Paulo. O Lance!, no entanto, apurou que há conversas em andamento por uma partida na capital fluminense no próximo ano.

