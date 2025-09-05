NFL no Brasil: veja como chegar à Neo Química Arena

Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 21h (de Brasília), pela semana 1 da NFL, na Neo Química Arena, em São Paulo. Em um jogo que atrai público inclusive de fora da capital paulista, o Lance! mostra as melhores alternativas para chegar ao estádio em Itaquera.

continua após a publicidade

➡️ O que você precisa saber para acompanhar a NFL neste ano

A organização do evento e o site oficial da arena orientam os torcedores sobre as opções de deslocamento até o local. O estádio está situado na Avenida Miguel Ignácio Curi, 111, e pode ser acessado por metrô, trem, ônibus e carro. Abaixo, confira as opções de acesso divulgadas pela Neo Química Arena, com as linhas de ônibus que deixam nas proximidades do estádio:

Detalhes do estádio

Abertura dos portões - 17h

Início da partida - 21h

De Metrô (aberto 24h)*

Estações próximas:

Linha 3 - Vermelha - Corinthians-Itaquera (Entrada pelo acesso leste)

Linha 3 - Vermelha - Artur Alvim (Entrada pelo acesso Oeste)

Apenas as estações Corinthians-Itaquera e Artur Alvim estarão abertas para embarque após o jogo. As demais estações só funcionarão desembarque. Linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda não funcionaraão initerruptamente, apenas as linhas do metrô de São Paulo e da CPTM.

continua após a publicidade

De Trem (aberto 24h)

Estações próximas:

Linha 11 - Coral - Corinthians-Itaquera

De carro

Av. Radial Leste

R. Dr. Luís Aires

Av. Miguel Ignácio Curi

R. Padre José Viêira de Matos

Carros de aplicativo

Em frente ao Shopping Metrô-Itaquera

Atenção com os bloqueios da CET em dias de jogos.

De Ônibus

Linhas próximas:

4310/10 - E.T.Itaquera – Terminal Pq.D.Pedro II 407P/10 - Terminal Cid. Tiradentes – Metrô Tatuapé 3749/10 - Guaianazes – Term. Vila Carrão 3539/10 - Cidade Tiradentes – Metrô Bresser 2522/10 - Jd.Santo Antonio – Metrô Itaquera ( Circular) 2703/10 - Jd. Etelvina – Metrô Itaquera 2704/10 - Jd. Robru – Metrô Itaquera 2705/10 - Jd. Fanganielo – Metrô Itaquera 2707/10 - Chabilandia – Metrô Itaquera 2708/10 - Jd. Lajeado – Metrô Itaquera 2721/10 - Jd. Nazaré – Metrô Itaquera 2723/10 - União de Vila Nova – Metrô Itaquera 2731/10 - Vila Progresso – Metrô Itaquera 2733/10 - Pq Guarani – Metrô Itaquera 2734/10 - Jd. Campos – Metrô Itaquera 2766/10 - Jd. Camargo Velho – Metrô Itaquera 2780/10 - Jd. Camargo Novo – Metrô Itaquera 3031/10 - Jd. Alto Paulistano – Metrô Itaquera 3712/10 - Jd São João – Metrô Itaquera 3732/10 - Estação José Bonifácio – Metrô Itaquera 3738/10 - COHAB Juscelino – Metrô Itaquera 3739/10 - Recanto Verde Sol – Metrô Itaquera 3739/31 - São Teodoro – Centro de Itaquera 373L/10 - Jd. Limoeiro – Metrô Itaquera 3741/10 - Estação Dom Bosco – Metrô Itaquera 3742/10 - Jd. Laranjeira – Metrô Itaquera 3743/10 - São Mateus – Metrô Itaquera 374M/10 - CPTM Ermelino Matarazzo – Metrô Itaquera 374V/10 - Jd. Santana – Metrô Itaquera 3751/10 - COHAB Prestes Maia – Metrô Itaquera 3754/10 - Inácio Monteiro – Metrô Itaquera 3756/10 - Barro Branco – Metrô Itaquera 3766/10 - COHAB II – Metrô Itaquera 3785/10 - COHAB Barro Branco – Metrô Itaquera 3787/10 - Cid.Tiradentes – Metrô Itaquera 3789/10 - Cid.Tiradentes – Metrô Itaquera 3795/10 - Jd. São Carlos – Metrô Itaquera 3796/10 - Gleba do Pêssego – Metrô Itaquera 4052/10 - CPTM Guaianazes – Metrô Itaquera 4054/10 - Jd. Nossa Senhora do Carmo – Metrô Itaquera 407H/10 - Jd.São Francisco – Metrô Itaquera 407T/10 - Jd. Redil – Metrô Itaquera 4085/10 - COHAB Fazenda do Carmo – Metrô Itaquera

As orientações acima foram fornecidas pela Neo Química Arena para auxiliar quem vai ao São Paulo Game; recomenda-se aos torcedores checar com antecedência horários e eventuais alterações no transporte público na véspera do evento.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte