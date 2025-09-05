menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

NFL no Brasil: veja como chegar à Neo Química Arena

Metrô e trem estarão abertos 24h no dia da partida

Neo Química Arena Chargers Chiefs NFL
imagem cameraNeo Química Arena recebe duelo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs pela semana 1 da NFL (Foto: Divulgação / Chargers)
joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/09/2025
05:00
Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 21h (de Brasília), pela semana 1 da NFL, na Neo Química Arena, em São Paulo. Em um jogo que atrai público inclusive de fora da capital paulista, o Lance! mostra as melhores alternativas para chegar ao estádio em Itaquera.

➡️ O que você precisa saber para acompanhar a NFL neste ano

A organização do evento e o site oficial da arena orientam os torcedores sobre as opções de deslocamento até o local. O estádio está situado na Avenida Miguel Ignácio Curi, 111, e pode ser acessado por metrô, trem, ônibus e carro. Abaixo, confira as opções de acesso divulgadas pela Neo Química Arena, com as linhas de ônibus que deixam nas proximidades do estádio:

Detalhes do estádio

  • Abertura dos portões - 17h
  • Início da partida - 21h

De Metrô (aberto 24h)*
Estações próximas:

  • Linha 3 - Vermelha - Corinthians-Itaquera (Entrada pelo acesso leste)
  • Linha 3 - Vermelha - Artur Alvim (Entrada pelo acesso Oeste)

Apenas as estações Corinthians-Itaquera e Artur Alvim estarão abertas para embarque após o jogo. As demais estações só funcionarão desembarque. Linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda não funcionaraão initerruptamente, apenas as linhas do metrô de São Paulo e da CPTM.

De Trem (aberto 24h)
Estações próximas:

  • Linha 11 - Coral - Corinthians-Itaquera

De carro

  • Av. Radial Leste
  • R. Dr. Luís Aires
  • Av. Miguel Ignácio Curi
  • R. Padre José Viêira de Matos

Carros de aplicativo

Em frente ao Shopping Metrô-Itaquera

Atenção com os bloqueios da CET em dias de jogos.

De Ônibus
Linhas próximas:

  1. 4310/10 - E.T.Itaquera – Terminal Pq.D.Pedro II
  2. 407P/10 - Terminal Cid. Tiradentes – Metrô Tatuapé
  3. 3749/10 - Guaianazes – Term. Vila Carrão
  4. 3539/10 - Cidade Tiradentes – Metrô Bresser
  5. 2522/10 - Jd.Santo Antonio – Metrô Itaquera ( Circular)
  6. 2703/10 - Jd. Etelvina – Metrô Itaquera
  7. 2704/10 - Jd. Robru – Metrô Itaquera
  8. 2705/10 - Jd. Fanganielo – Metrô Itaquera
  9. 2707/10 - Chabilandia – Metrô Itaquera
  10. 2708/10 - Jd. Lajeado – Metrô Itaquera
  11. 2721/10 - Jd. Nazaré – Metrô Itaquera
  12. 2723/10 - União de Vila Nova – Metrô Itaquera
  13. 2731/10 - Vila Progresso – Metrô Itaquera
  14. 2733/10 - Pq Guarani – Metrô Itaquera
  15. 2734/10 - Jd. Campos – Metrô Itaquera
  16. 2766/10 - Jd. Camargo Velho – Metrô Itaquera
  17. 2780/10 - Jd. Camargo Novo – Metrô Itaquera
  18. 3031/10 - Jd. Alto Paulistano – Metrô Itaquera
  19. 3712/10 - Jd São João – Metrô Itaquera
  20. 3732/10 - Estação José Bonifácio – Metrô Itaquera
  21. 3738/10 - COHAB Juscelino – Metrô Itaquera
  22. 3739/10 - Recanto Verde Sol – Metrô Itaquera
  23. 3739/31 - São Teodoro – Centro de Itaquera
  24. 373L/10 - Jd. Limoeiro – Metrô Itaquera
  25. 3741/10 - Estação Dom Bosco – Metrô Itaquera
  26. 3742/10 - Jd. Laranjeira – Metrô Itaquera
  27. 3743/10 - São Mateus – Metrô Itaquera
  28. 374M/10 - CPTM Ermelino Matarazzo – Metrô Itaquera
  29. 374V/10 - Jd. Santana – Metrô Itaquera
  30. 3751/10 - COHAB Prestes Maia – Metrô Itaquera
  31. 3754/10 - Inácio Monteiro – Metrô Itaquera
  32. 3756/10 - Barro Branco – Metrô Itaquera
  33. 3766/10 - COHAB II – Metrô Itaquera
  34. 3785/10 - COHAB Barro Branco – Metrô Itaquera
  35. 3787/10 - Cid.Tiradentes – Metrô Itaquera
  36. 3789/10 - Cid.Tiradentes – Metrô Itaquera
  37. 3795/10 - Jd. São Carlos – Metrô Itaquera
  38. 3796/10 - Gleba do Pêssego – Metrô Itaquera
  39. 4052/10 - CPTM Guaianazes – Metrô Itaquera
  40. 4054/10 - Jd. Nossa Senhora do Carmo – Metrô Itaquera
  41. 407H/10 - Jd.São Francisco – Metrô Itaquera
  42. 407T/10 - Jd. Redil – Metrô Itaquera
  43. 4085/10 - COHAB Fazenda do Carmo – Metrô Itaquera

As orientações acima foram fornecidas pela Neo Química Arena para auxiliar quem vai ao São Paulo Game; recomenda-se aos torcedores checar com antecedência horários e eventuais alterações no transporte público na véspera do evento.

Neo Química Arena Corinthians NFL
Neo Química Arena na partida entre Eagles e Packers, em 2024 (Foto: Brooke Sutton/NFL)

circulo com pontos dentroTudo sobre

