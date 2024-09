NFL no Brasil: como chegar na Neo Química Arena?

(Foto: Bruno Granja)







Escrito por Mariane Ribeiro da Silva • Publicada em 05/09/2024 - 19:59 • São Paulo (SP)

A Neo Química Arena vai receber nesta sexta-feira (6), às 21h15 (horário de Brasília), o confronto entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, o primeiro jogo da NFL no Brasil.

A casa do Corinthians, fica na Avenida Miguel Ignácio Curi, 111, na Vila Carmosina, zona leste da cidade de São Paulo, e pode ser facilmente acessada por transporte público ou por carros de aplicativo e táxi. O estacionamento da Arena não funcionará durante a partida desta sexta.

Para facilitar a chegada dos torcedores, o Metrô e a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) anunciaram que a circulação dos trens não será interrompida entre a sexta e o sábado (7).

Segundo as companhias, a partir da meia-noite de sábado, todas as estações irão funcionar para desembarque e as estações Corinthians-Itaquera das linhas 11-Coral da CPTM e 3-Vermelha do Metrô, assim como a estação Artur Alvim também da Linha 3-Vermelha, ficarão abertas para embarque.

As integrações para outras linhas do sistema também permanecerão abertas.

Foi estabelecida uma divisão no acesso à Arena para tornar a chegada dos torcedores mais fácil:

As pessoas que tiverem ingressos para o setor Leste da Arena deverão utilizar a Linha 11-Coral da CPTM e desembarcar na estação Corinthians-Itaquera.

Já quem vai ao setor Oeste, deverá utilizar a Linha 3-Vermelha do Metrô e desembarcar na estação Artur Alvim, a penúltima da linha.

Linha 3-Vermelha do Metrô

A Linha 3-Vermelha liga a estação Palmeiras-Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, à estação Corinthians-Itaquera, na zona leste. Ela faz conexão com as linhas 1-Azul, na estação Sé, e 4-Amarela, na estação República, do Metrô.

Também se conecta com a Linha 8-Diamante, na estação Barra Funda; 11-Coral e 12-Safira, da CPTM, na estação Tatuapé.

Linha 11-Coral da CPTM

O trajeto percorrido pela Linha 11-Coral é maior. Ela tem origem na estação Luz, no centro da capital paulista, e vai até a estação Estudantes, que fica em Mogi das Cruzes, cidade vizinha a São Paulo. Ela faz conexão com as linhas 1-Azul, 3-Vermelha e 4-Amarela do Metrô, assim como com as linhas 7-Rubi, 10-Turquesa e 12-Safira da CPTM.

Exemplos de trajetos

Quem sair da região da Avenida Paulista rumo ao estádio pode optar por embarcar na estação Paulista da Linha 4-Amarela e fazer a troca para a Linha 3-Vermelha na estação República ou para a Linha 11-Coral na estação Luz.

O torcedor que estiver na região da Praça da Sé pode optar por acessar a Linha 3-Vermelha direto pela estação Sé e nela fazer a baldeação para a Linha 11-Coral, se necessário.

Já quem estiver na zona norte da cidade pode utilizar a linha 1-Azul para se conectar à Linha 11-Coral pela estação Luz. Também é possível fazer a troca para a Linha 3-Vermelha na estação Sé.

Ônibus

Além disso, há ainda a possibilidade chegar à Neo Química Arena de ônibus. Cerca de 50 linhas, com origem em diversos pontos da cidade, atendem o Terminal Itaquera II, que fica ao lado do estádio.