Philadelphia Eagles faz treino na Neo Química Arena; veja os bastidores da preparação

Philadelphia Eagles faz preparação antes da partida pela NFL São Paulo Game 2024 (Foto: Vinícius Alves/ Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 19:35 • São Paulo (SP)

A NFL São Paulo Game 2024 está próxima, e o jogo entre Eagles e Green Bay Packers vai rolar na Arena Alvinegra. O Philadelphia Eagles realizou seu treino, nesta manhã de quinta-feira (5), na Neo Química Arena para reconhecimento do gramado e teve manhã cheia de surpresas.

Augusto Melo, Presidente do Corinthians, marcou sua presença na Arena e trocou camisas com Don Smolenski, presidente da franquia do Eagles.

Augusto Melo e Don Smolenski (Foto: Dayna Barossi/ Agência Corinthians)

Depois que finalizaram o treino, os Birds tiveram a oportunidade de conhecer as crianças do Corinthians Steamrollers, time de futebol americano do Timão. Além disso, também aproveitaram um samba com a bateria da Gaviões da Fiel, a RiTimão.

Eagles interagem com as crianças do Corinthians Steamrollers (Foto: Dayna Barossi/ Agência Corinthians)

Em contrapartida, o rival o Green Bay Packers realizou o seu treino, também nesta quinta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava e interagiram com o goleiro Hugo Souza, do Corinthians.

Hugo Souza, goleiro do Timão e Jordan Love, quarterback dos Packes. (Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians)

A partida entre Eagles e Packers irá acontecer nesta sexta-feira (6), às 21h15, na Neo Quimica Arena. A organização do evento pede que as pessoas se antecipem na chegada e que prefiram o uso de transporte público. O Metrô e os trens da CPTM vão funcionar durante 24h.