Filme, música e mais: veja curiosidades do campeão mundial Hugo Calderano

Campeão mundial de tênis de mesa no último domingo (22), Hugo Calderano revelou curiosidades da vida pessoal ao Lance! em desafio realizado em setembro do ano passado. Na ocasião, o atleta brasileiro respondeu diversas perguntas enquanto passava a bola para o nosso repórter em uma quase literal "entrevista pingue-pongue". Assista ao vídeo acima.

Quais foram as respostas de Hugo Calderano?

Um filme? "Homens de Honra"

Uma série? "How I Met Your Mother"

Uma música? "The Cranberries - Zombie"

Um artista? "Melim"

Uma comida? "Arroz e feijão"

Uma inspiração? "A minha família"

Um sonho? "Ser campeão olímpico"

O que faria se não fosse mesatenista? "Talvez outro esporte"

Assista à entrevista completa com Hugo Calderano abaixo.

Vitória do brasileiro na Copa do Mundo

Hugo Calderano conquistou o título inédito da Copa do Mundo ITTF de Tênis de Mesa ao vencer a final contra o chinês Lin Shidong, líder do ranking mundial, por 4 sets a 1. Foi a primeira vez que um atleta nascido na América ganhou o torneio.

O brasileiro teve uma trajetória impecável na competição. Além de desbancar o número 1 do mundo, Calderano conquistou seis vitórias consecutivas e deixou para trás os números dois e três do ranking mundial. Antes, o seu melhor desempenho na Copa do Mundo ITTF havia sido em 2019, quando chegou nas quartas de final.