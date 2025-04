Bia Haddad Maia, número 19 do mundo, conheceu, nesta terça-feira (22), suas possíveis rivais de estreia no WTA 1000 de Madri, na Espanha, evento com premiação de 8 milhões de euros. A principal tenista do Brasil luta para acabar com uma série de nove derrotas seguidas, que dura mais de três meses, desde o Aberto da Austrália, em janeiro. Ela tem apenas duas vitórias em 14 jogos na temporada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A paulistana encara a croata Jana Fett, 129ª colocada, ou a americana Bernarda Pera, 81ª, ambas que vieram do quali e se enfrentam na primeira rodada. Contra a americana seria um tira-teima com vitória de Pera em 2014 e da brasileira em 2019 no Australian Open. Diante de Fett a brasileira venceu o único jogo em 2017 em Roland Garros, no saibro.

Bia Haddad deve estrear na sexta

Haddad Maia deve fazer sua estreia na sexta-feira uma vez que Fett e Pera se enfrentam já nesta quarta-feira.

Essa será a quinta participação da número 1 do Brasil na capital espanhola. Sua melhor campanha foi ano passado, quando parou nas quartas de final, diante da polonesa Iga Swiatek.

continua após a publicidade

Brasileira pode sair do top 20

A paulistana agora terá a missão de defender pontos na temporada de saibro que está começando. Serão quase 400 até o término de Roland Garros, que começa no dia 25 de maio . Os primeiros 215 já virão nesta semana, em Madri.

Bia terá que ganhar, no mínimo, três partidas para repetir a campanha de 2024, algo que não consegue desde setembro do ano passado. Na ocsião, a brasileira foi campeã no WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul. Em seguida, serão mais 65 da terceira rodada em Roma, onde precisa de uma vitória. Na sequência, a brasileira precisa de mais 108 pontos das quartas do WTA 500 de Estrasburgo, na França. Em Roland Garros ela parou na primeira rodada e só descarta dez.

continua após a publicidade

Caso a sequência ruim permaneça será inevitável a saída do top 20 com possibilidades até de deixar o top 25.