- O Philadelphia Eagles está honrado por ser selecionado para o primeiro jogo da NFL na América do Sul. Como o crescimento global do nosso esporte é uma prioridade para nossa liga, abraçamos a oportunidade de aumentar nossa base de fãs ao redor do mundo e levar a identidade dos Eagles aos 38 milhões de fãs do esporte no Brasil. Como uma das nações com maior diversidade cultural do mundo, o Brasil é um verdadeiro caldeirão internacional, e queremos experimentar seu ambiente caloroso, vibrante e acolhedor neste ano - comentou o presidente e CEO do Philadelphia Eagles, Jefferey Lurie.