Franquia da NFL fecha acordo para venda bilionária de ações
Transação precisa ser confirmada em assembleia no mês que vem
- Matéria
- Mais Notícias
Franquia tradicional da NFL, o San Francisco 49ers fechou um acordo para vender parte das ações. Mais especificamente 3,2% da equipe vai mudar de mãos. De acordo com o Sports Business Journal, Pete Briger Jr, sócio e presidente do conselho do Fortress Invesment Group, vai pagar US$ 8,6 bilhões pela fatia. Na conversão atual, são R$ 45,9 bilhões.
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
O acionista majoritário dos 49ers, Jed York, seguirá com cerca de 88% do 49ers após a finalização do acordo. A previsão é de que esta conclusão se dê no mês que vem, após a aprovação obrigatória da transação por parte dos outros donos de franquias da NFL.
Outra transação a ser aprovada na ocasião é a da venda de 10% do New York Giants para a investidora Julia Koch. Se confirmada, ela vai se dar por US$ 10,25 bilhões. Atualmente, R$ 54,75 bilhões.
NFL vai perder patrocinador, que mira Copa do Mundo e Olimpíada
São 30 anos de patrocínio, mas a era da parceria entre Visa e a NFL vai ficar no passado. Ao final da atual temporada, a empresa de pagamentos eletrônicos não vai renovar o patrocínio à principal liga de futebol americano do mundo. É uma opção estratégica da empresa, de acordo com reportagem da agência de notícias Reuters.
A American Express vai assumir o espaço da concorrente num acordo revelado pelo Sports Business Journal e que renderia, por sete anos de contrato, US$ 910 milhões à NFL. A Visa deve focar em equipes e jogadores da liga, ou seja, não vai abrir mão totalmente da visibilidade oferecida pela liga.
Veja a lista das franquias mais valiosas:
1º - Dallas Cowboys: US$ 12,8 bilhões
2º - Los Angeles Rams: US$ 10,43 bilhões
3º - New York Giants: US$ 10,25 bilhões
4º - New England Patriots: US$ 8,76 bilhões
5º - San Francisco 49ers: US$ 8,6 bilhões
6º - Philadelphia Eagles: US$ 8,43 bilhões
7º - Miami Dolphins: US$ 8,25 bilhões
8º - New York Jets: US$ 8,11 bilhões
9º - Las Vegas Raiders: US$ 7,9 bilhões
10º - Washington Commanders: US$ 7,47 bilhões
11º - Chicago Bears: US$ 7,47 bilhões
12º - Houston Texans: US$ 7,17 bilhões
13º - Atlanta Falcons: US$ 7,05 bilhões
14º - Seattle Seahawks: US$ 6,59 bilhões
15º - Denver Broncos: US$ 6,55 bilhões
16º - Kansas City Chiefs: US$ 6,53 bilhões
17º - Pittsburgh Steelers: US$ 6,51 bilhões
18º - Green Bay Packers: US$ 6,48 bilhões
19º - Tampa Bay Buccaneers: US$ 6,47 bilhões
20º - Minnesota Vikings: US$ 6,28 bilhões
21º - Los Angeles Chargers: US$ 6,21 bilhões
22º - Tennessee Titans: US$ 6,2 bilhões
23º - Cleveland Browns: US$ 6,14 bilhões
24º - Baltimore Ravens: US$ 6 bilhões
25º - Detroit Lions: US$ 5,88 bilhões
26º - Buffalo Bills: US$ 5,87 bilhões
27º - Carolina Panthers: US$ 5,76 bilhões
28º - Indianapolis Colts: US$ 5,72 bilhões
29º - Arizona Cardinals: US$ 5,66 bilhões
30º - New Orleans Saints: US$ 5,63 bilhões
31º - Jacksonville Jaguars: US$ 5,57 bilhões
32º - Cincinatti Bengals: US$ 5,5 bilhões
- Matéria
- Mais Notícias