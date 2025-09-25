menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Franquia da NFL fecha acordo para venda bilionária de ações

Transação precisa ser confirmada em assembleia no mês que vem

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/09/2025
17:51
San Francisco 49ers v Minnesota Vikings
imagem cameraNFL é liga em que pouco percentual de ações vale milhões
  • Matéria
  • Mais Notícias

Franquia tradicional da NFL, o San Francisco 49ers fechou um acordo para vender parte das ações. Mais especificamente 3,2% da equipe vai mudar de mãos. De acordo com o Sports Business Journal, Pete Briger Jr, sócio e presidente do conselho do Fortress Invesment Group, vai pagar US$ 8,6 bilhões pela fatia. Na conversão atual, são R$ 45,9 bilhões.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O acionista majoritário dos 49ers, Jed York, seguirá com cerca de 88% do 49ers após a finalização do acordo. A previsão é de que esta conclusão se dê no mês que vem, após a aprovação obrigatória da transação por parte dos outros donos de franquias da NFL.

Outra transação a ser aprovada na ocasião é a da venda de 10% do New York Giants para a investidora Julia Koch. Se confirmada, ela vai se dar por US$ 10,25 bilhões. Atualmente, R$ 54,75 bilhões.

continua após a publicidade

NFL vai perder patrocinador, que mira Copa do Mundo e Olimpíada

São 30 anos de patrocínio, mas a era da parceria entre Visa e a NFL vai ficar no passado. Ao final da atual temporada, a empresa de pagamentos eletrônicos não vai renovar o patrocínio à principal liga de futebol americano do mundo. É uma opção estratégica da empresa, de acordo com reportagem da agência de notícias Reuters.

A American Express vai assumir o espaço da concorrente num acordo revelado pelo Sports Business Journal e que renderia, por sete anos de contrato, US$ 910 milhões à NFL. A Visa deve focar em equipes e jogadores da liga, ou seja, não vai abrir mão totalmente da visibilidade oferecida pela liga.

continua após a publicidade

Veja a lista das franquias mais valiosas:

1º - Dallas Cowboys: US$ 12,8 bilhões
2º - Los Angeles Rams: US$ 10,43 bilhões
3º - New York Giants: US$ 10,25 bilhões
4º - New England Patriots: US$ 8,76 bilhões
5º - San Francisco 49ers: US$ 8,6 bilhões
6º - Philadelphia Eagles: US$ 8,43 bilhões
7º - Miami Dolphins: US$ 8,25 bilhões
8º - New York Jets: US$ 8,11 bilhões
9º - Las Vegas Raiders: US$ 7,9 bilhões
10º - Washington Commanders: US$ 7,47 bilhões
11º - Chicago Bears: US$ 7,47 bilhões
12º - Houston Texans: US$ 7,17 bilhões
13º - Atlanta Falcons: US$ 7,05 bilhões
14º - Seattle Seahawks: US$ 6,59 bilhões
15º - Denver Broncos: US$ 6,55 bilhões
16º - Kansas City Chiefs: US$ 6,53 bilhões
17º - Pittsburgh Steelers: US$ 6,51 bilhões
18º - Green Bay Packers: US$ 6,48 bilhões
19º - Tampa Bay Buccaneers: US$ 6,47 bilhões
20º - Minnesota Vikings: US$ 6,28 bilhões
21º - Los Angeles Chargers: US$ 6,21 bilhões
22º - Tennessee Titans: US$ 6,2 bilhões
23º - Cleveland Browns: US$ 6,14 bilhões
24º - Baltimore Ravens: US$ 6 bilhões
25º - Detroit Lions: US$ 5,88 bilhões
26º - Buffalo Bills: US$ 5,87 bilhões
27º - Carolina Panthers: US$ 5,76 bilhões
28º - Indianapolis Colts: US$ 5,72 bilhões
29º - Arizona Cardinals: US$ 5,66 bilhões
30º - New Orleans Saints: US$ 5,63 bilhões
31º - Jacksonville Jaguars: US$ 5,57 bilhões
32º - Cincinatti Bengals: US$ 5,5 bilhões

Dallas Cowboys v San Francisco 49ers
Franquia da NFL fecha acordo para venda bilionária de ações (Photo by Lachlan Cunningham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias