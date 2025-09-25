Franquia da NFL fecha acordo para venda bilionária de ações

Franquia tradicional da NFL, o San Francisco 49ers fechou um acordo para vender parte das ações. Mais especificamente 3,2% da equipe vai mudar de mãos. De acordo com o Sports Business Journal, Pete Briger Jr, sócio e presidente do conselho do Fortress Invesment Group, vai pagar US$ 8,6 bilhões pela fatia. Na conversão atual, são R$ 45,9 bilhões.

O acionista majoritário dos 49ers, Jed York, seguirá com cerca de 88% do 49ers após a finalização do acordo. A previsão é de que esta conclusão se dê no mês que vem, após a aprovação obrigatória da transação por parte dos outros donos de franquias da NFL.

Outra transação a ser aprovada na ocasião é a da venda de 10% do New York Giants para a investidora Julia Koch. Se confirmada, ela vai se dar por US$ 10,25 bilhões. Atualmente, R$ 54,75 bilhões.

NFL vai perder patrocinador, que mira Copa do Mundo e Olimpíada

São 30 anos de patrocínio, mas a era da parceria entre Visa e a NFL vai ficar no passado. Ao final da atual temporada, a empresa de pagamentos eletrônicos não vai renovar o patrocínio à principal liga de futebol americano do mundo. É uma opção estratégica da empresa, de acordo com reportagem da agência de notícias Reuters.

A American Express vai assumir o espaço da concorrente num acordo revelado pelo Sports Business Journal e que renderia, por sete anos de contrato, US$ 910 milhões à NFL. A Visa deve focar em equipes e jogadores da liga, ou seja, não vai abrir mão totalmente da visibilidade oferecida pela liga.

Veja a lista das franquias mais valiosas:

1º - Dallas Cowboys: US$ 12,8 bilhões

2º - Los Angeles Rams: US$ 10,43 bilhões

3º - New York Giants: US$ 10,25 bilhões

4º - New England Patriots: US$ 8,76 bilhões

5º - San Francisco 49ers: US$ 8,6 bilhões

6º - Philadelphia Eagles: US$ 8,43 bilhões

7º - Miami Dolphins: US$ 8,25 bilhões

8º - New York Jets: US$ 8,11 bilhões

9º - Las Vegas Raiders: US$ 7,9 bilhões

10º - Washington Commanders: US$ 7,47 bilhões

11º - Chicago Bears: US$ 7,47 bilhões

12º - Houston Texans: US$ 7,17 bilhões

13º - Atlanta Falcons: US$ 7,05 bilhões

14º - Seattle Seahawks: US$ 6,59 bilhões

15º - Denver Broncos: US$ 6,55 bilhões

16º - Kansas City Chiefs: US$ 6,53 bilhões

17º - Pittsburgh Steelers: US$ 6,51 bilhões

18º - Green Bay Packers: US$ 6,48 bilhões

19º - Tampa Bay Buccaneers: US$ 6,47 bilhões

20º - Minnesota Vikings: US$ 6,28 bilhões

21º - Los Angeles Chargers: US$ 6,21 bilhões

22º - Tennessee Titans: US$ 6,2 bilhões

23º - Cleveland Browns: US$ 6,14 bilhões

24º - Baltimore Ravens: US$ 6 bilhões

25º - Detroit Lions: US$ 5,88 bilhões

26º - Buffalo Bills: US$ 5,87 bilhões

27º - Carolina Panthers: US$ 5,76 bilhões

28º - Indianapolis Colts: US$ 5,72 bilhões

29º - Arizona Cardinals: US$ 5,66 bilhões

30º - New Orleans Saints: US$ 5,63 bilhões

31º - Jacksonville Jaguars: US$ 5,57 bilhões

32º - Cincinatti Bengals: US$ 5,5 bilhões