Mais Esportes

NFL: técnico dos Giants faz mudança importante após vaias a Russell Wilson

Russell Wilson vai para o banco de reservas após anos como titular da NFL

Russell Wilson, agora nos Giants, encara adversidade diferente na carreira
imagem cameraRussell Wilson, agora nos Giants, encara adversidade diferente na carreira
Dan Lacalle
Colunista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 24/09/2025
19:08
  Matéria
  Mais Notícias

O clima no MetLife Stadium foi de frustração na noite de domingo (21). O New York Giants chegou à sua terceira derrota consecutiva na temporada, caindo por 22 a 9 diante do Kansas City Chiefs, em um jogo que parecia estar ao alcance do time durante boa parte da partida.

A paciência da torcida acabou se voltando contra o ataque, em especial contra o Quarterback Russell Wilson, vaiado a cada erro. Em determinado momento, os fãs passaram a gritar “We want Dart!” (Nós queremos Dart), pedindo a entrada do calouro Jaxson Dart, que participou de apenas três jogadas. Agora, para a semana 4 da NFL, o novato é quem estará no lugar de Wilson, como titular, conforme anunciado pelo Head Coach da equipe.

O técnico Brian Daboll não escondeu que compreendeu a reação da arquibancada:
- Se eu estivesse lá em cima, eu também vaiaria. Não fomos bons o suficiente, não marcamos pontos, não finalizamos jogadas. Isso faz parte do jogo e eu entendo. Precisamos melhorar, afirmou o treinador da NFL.

Depois de uma atuação empolgante na Semana 2 contra o Dallas Cowboys, quando lançou para 450 jardas, Russell Wilson parece que voltou à realidade, em Nova Iorque. Contra a defesa sólida dos Chiefs, o veterano teve dificuldades o tempo todo.

O Quarterback terminou a partida com 18 passes completos em 32 tentativas, totalizando apenas 160 jardas e duas interceptações em tentativas de passes longos. Segundo o Next Gen Stats, Russell Wilson errou todos os seis lançamentos de mais de 20 jardas, incluindo os dois turnovers. Um deles, um passe para o Wide Receiver Malik Nabers, completamente marcado.

Apesar do desempenho ruim, Daboll evitou colocar toda a responsabilidade no camisa 3:
- Ofensivamente, nada foi bom o suficiente. Nem as chamadas, nem a execução. Não fizemos um bom trabalho, ninguém fez.

Questionado sobre a possibilidade de Russell Wilson perder a titularidade na NFL, o treinador não quis se comprometer:

- Não vou falar sobre isso logo após o jogo.

Porém, a falta de apoio público ao Quarterback, se concretizou em colocar o veterano Russell Wilson no banco de reservas. Os Giants encaram o Los Angeles Chargers (ainda invictos) na Semana 4, e depois o New Orleans Saints, que também ainda não venceram.

Mesmo sob vaias e pressão, o Quarterback tentou manter o tom positivo.

- Na NFL existem altos e baixos, momentos duros. É preciso ter uma casca grossa, saber quem você é como jogador e do que é capaz. Já mostrei isso ao longo da minha carreira e até na semana passada também.

Jaxson Dart, novo titular dos Giants, vai estrear como titular após ter jogado algumas partidas na pré-temporada da NFL. E para a torcida de Nova Iorque, esta é a esperança de dias melhores.

