O clima no MetLife Stadium foi de frustração na noite de domingo (21). O New York Giants chegou à sua terceira derrota consecutiva na temporada, caindo por 22 a 9 diante do Kansas City Chiefs, em um jogo que parecia estar ao alcance do time durante boa parte da partida.

continua após a publicidade

A paciência da torcida acabou se voltando contra o ataque, em especial contra o Quarterback Russell Wilson, vaiado a cada erro. Em determinado momento, os fãs passaram a gritar “We want Dart!” (Nós queremos Dart), pedindo a entrada do calouro Jaxson Dart, que participou de apenas três jogadas. Agora, para a semana 4 da NFL, o novato é quem estará no lugar de Wilson, como titular, conforme anunciado pelo Head Coach da equipe.

O técnico Brian Daboll não escondeu que compreendeu a reação da arquibancada:

- Se eu estivesse lá em cima, eu também vaiaria. Não fomos bons o suficiente, não marcamos pontos, não finalizamos jogadas. Isso faz parte do jogo e eu entendo. Precisamos melhorar, afirmou o treinador da NFL.

continua após a publicidade

Depois de uma atuação empolgante na Semana 2 contra o Dallas Cowboys, quando lançou para 450 jardas, Russell Wilson parece que voltou à realidade, em Nova Iorque. Contra a defesa sólida dos Chiefs, o veterano teve dificuldades o tempo todo.

O Quarterback terminou a partida com 18 passes completos em 32 tentativas, totalizando apenas 160 jardas e duas interceptações em tentativas de passes longos. Segundo o Next Gen Stats, Russell Wilson errou todos os seis lançamentos de mais de 20 jardas, incluindo os dois turnovers. Um deles, um passe para o Wide Receiver Malik Nabers, completamente marcado.

continua após a publicidade

Apesar do desempenho ruim, Daboll evitou colocar toda a responsabilidade no camisa 3:

- Ofensivamente, nada foi bom o suficiente. Nem as chamadas, nem a execução. Não fizemos um bom trabalho, ninguém fez.

Questionado sobre a possibilidade de Russell Wilson perder a titularidade na NFL, o treinador não quis se comprometer:

- Não vou falar sobre isso logo após o jogo.

Porém, a falta de apoio público ao Quarterback, se concretizou em colocar o veterano Russell Wilson no banco de reservas. Os Giants encaram o Los Angeles Chargers (ainda invictos) na Semana 4, e depois o New Orleans Saints, que também ainda não venceram.

Mesmo sob vaias e pressão, o Quarterback tentou manter o tom positivo.

- Na NFL existem altos e baixos, momentos duros. É preciso ter uma casca grossa, saber quem você é como jogador e do que é capaz. Já mostrei isso ao longo da minha carreira e até na semana passada também.

Jaxson Dart, novo titular dos Giants, vai estrear como titular após ter jogado algumas partidas na pré-temporada da NFL. E para a torcida de Nova Iorque, esta é a esperança de dias melhores.