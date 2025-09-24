O torcedor do Minnesota Vikings presenciou neste domingo (21) uma das atuações defensivas mais dominantes da história recente da NFL. O Cornerback Isaiah Rodgers brilhou com dois touchdowns defensivos no primeiro tempo e ainda forçou outro fumble, ajudando os Vikings a atropelarem o Cincinnati Bengals por 48 a 10 no U.S.Bank Stadium, em Mineápolis.

continua após a publicidade

A atuação foi tão impactante que, em determinado momento, a torcida precisou ser contida enquanto Carson Wentz tentava conduzir o ataque. O motivo? O telão mostrava Rodgers, que parecia imparável em campo, arrancando aplausos ensurdecedores na arena.

Com o placar em 7 a 0, Rodgers interceptou Jake Browning, que entrou no lugar do lesionado Joe Burrow, após desvio de Harrison Smith. O Cornerback, que já está sem seu 6º ano de NFL, escapou de um tackle e percorreu o campo até a endzone adversária, ampliando a vantagem para 14 a 0 ainda no primeiro quarto.

continua após a publicidade

Pouco depois, já no segundo período, Isaiah Rodgers voltou a aparecer. Ele forçou um fumble em Noah Fant, recuperou a bola e correu 66 jardas sem ser tocado até a endzone, levando o estádio à loucura. Para completar a tarde, ainda forçou outro turnover em cima de Ja’Marr Chase, um dos principais Wide Receivers da NFL. Lance que terminou em mais um touchdown dos Vikings.

- Eu nunca tinha visto algo parecido em apenas um tempo de jogo, afirmou o veterano Harrison Smith, com 14 temporadas de experiência na NFL.

Com a performance, Isaiah Rodgers se tornou o primeiro jogador da história dos Vikings a marcar dois touchdowns defensivos em uma mesma partida da NFL. Desde o início da era do Super Bowl, em 1966, apenas outros dez atletas haviam conseguido marcar de interceptação e retorno de fumble em um mesmo jogo. O último havia sido Samson Ebukam, em 2018, pelos Rams.

continua após a publicidade

O técnico Kevin O’Connell destacou o impacto do novo reforço, que chegou dos Eagles após apenas uma temporada na Filadélfia:

- Desde o momento em que o contratamos, sabíamos que ele teria um impacto monumental. Hoje ele mostrou exatamente isso.

A trajetória de Isaiah Rodgers até esse momento histórico não foi simples. Draftado pelos Colts em 2020, ele acabou suspenso em 2023 por violar as regras de apostas da NFL, após abrir uma conta em nome de um amigo e realizar cerca de 100 apostas, inclusive em jogos do próprio time.

Após cumprir a suspensão, Rodgers assinou com o Philadelphia Eagles, onde conquistou um anel de Super Bowl. Agora, em Minnesota, ele vive o auge da carreira e escreve seu nome entre as maiores atuações defensivas dos 125 anos da NFL.

- Quando vi os números no telão, fiquei em choque. Só tentei me divertir e ajudar o time a vencer. Hoje foi um daqueles dias especiais, resumiu Isaiah Rodgers.