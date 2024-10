NFL confirma ideia de retornar ao Brasil em 2025 com apenas um jogo

Em uma coletiva de imprensa virtual, a NFL confirmou que têm planos para retornar ao Brasil em 2025, após grande sucesso no país neste ano. Mesmo com os bons resultados da partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, o retorno seria de apenas um jogo de temporada regular e novamente em São Paulo, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians.

Peter O'Reilly, vice-presidente executivo internacional de eventos e negócios das franquias da NFL, comentou sobre o grande sucesso da partida em terras brasileiras e como os times gostaram da experiência.

- Eu amo pensar nisso. Há uma fã-base incrível que adoraria encher os estádios se jogássemos mais ai. Mas nosso foco para um possível retorno, em 2025 seria um único jogo no futuro. Novamente, não descartaríamos considerar múltiplos jogos, mas nosso objetivo é de voltar para uma única partida em 2025 - afirmou Peter.

- É claro, muito obrigado aos dois times por fazerem parte desse jogo histórico. Era isso que queríamos, queríamos trazer nosso esporte para esses fãs apaixonados que nunca vivenciaram a NFL ao vivo no continente sul-americano antes - acrescentou.

A partida entre Eagles e Packers não foi apenas a primeira partida no Brasil, e sim em toda a América do Sul. Todo o evento teve arrecadação de 62 milhões de dólares (cerca de R$ 351 milhões) em impacto econômico. O jogo foi confirmado em dezembro de 2023 e levou 47 mil torcedores na Neo Química Arena, onde 90% dos expectadores eram brasileiros ou sul-americanos.

O executivo afirmou que o feedback sobre logísitca feito pelos dois times, Eagles e Packers, foi positivo. O'Reilly também acrescentou que a NFL leve os jogos para outras cidades do Brasil.

- Tivemos ótimas parcerias com a cidade de São Paulo e o Corinthians. Então, ela seria nosso foco, considerando nossos aprendizados. Houve um maior interesse de outros mercados no Brasil, o que é ótimo. Mas ainda estamos finalizando a análise desse primeiro jogo antes de nos voltarmos para os planos pra 2025 - revelou.

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Peter O'Reilly também foi questionado sobre um possível Super Bowl realizado fora dos Estados Unidos. Para a NFL, o plano não seria para agora, visto que a liga já confirmou que as próximas quatro finais serão realizadas em solo americano.

- Não é algo em que estamos necessariamente focando à curto prazo, nosso foco no front internacional, quando se trata de partidas, é aumentar o número de jogos de temporada regular, em mercados estratégicos. A ideia de um Super Bowl internacional está longe de ser algo que demande uma atenção imediata, neste momento. Temos lugares ótimos que poderiam potencialmente sediá-lo, só que nosso foco a é em jogos regulares. Mas, obviamente, nunca descartaríamos totalmente algo assim - adicionou.

Com três jogos em Londres, na Inglaterra, e um jogo na Alemanha, a NFL em a pretensão de realizar ao menos dois jogos por temporada na Europa, e trabalha, ainda, como Real Madrid para levar uma partida ao Santiago Bernabéu em 2025.

- Continuamos explorando diferentes mercados estratégicos e estádios nos quais podemos potencialmente jogar na próxima temporada. Estamos ansiosos para confirmar as sedes nos próximos meses - finalizou Peter.