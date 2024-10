Relembre o shape de Ramon Dino na única vez que participou do Mr. Olympia Brasil

Em 2018, Ramon Dino participou pela última (e única) vez do Mr. Olympia Brasil, a versão brasileira do maior e mais importante evento de fisiculturismo do mundo. Neste ano, após ficar de fora do top-3 do Mr. Olympia e sem vaga direta para 2025, o fisiculturista busca se classificar para o torneio competindo em casa seis anos depois.

No Mr. Olympia Brasil 2018, primeira edição do evento, Ramon Dino se tornou campeão do torneio amador da classic physique e conquistou o pro card. Com a vitória, o brasileiro pôde competir dentro do circuito profissional.

Apresentação de Ramon Dino em 2018

Ramon Dino no Mr. Olympia Brasil 2018 (Foto: Reprodução)

Shape de Ramon Dino em 2024

Ramon Dino no Mr. Olympia 2024 (Foto: Reprodução)

Como profissional, Ramon ficou na segunda colocação do Europa Pro 2021, onde garantiu vaga para o primeiro Mr. Olympia da carreira, no qual terminou no top-5. Depois, Dino conquistou o Muscle Contest Brazil 2021 e o Arnold Classic 2023 e amargou dois vice-campeonatos do Olympia, em 2022 e 2023.

Neste ano, o brasileiro foi top-2 do Arnold Classic Ohio e quarto colocado do Mr. Olympia.

