Patrick Mahomes voltou a ser decisivo na NFL. O Quarterback lançou para 257 jardas e três touchdowns, além de anotar outro correndo, e comandou o Kansas City Chiefs na vitória por 30 a 17 sobre o Detroit Lions, neste domingo à noite. O resultado encerrou a sequência de quatro vitórias seguidas de Detroit e devolveu o equilíbrio à temporada do atual vice-campeão, agora com campanha 3–3.

continua após a publicidade

Mas o que deveria ser apenas um grande jogo terminou em confusão.

Logo após o apito final, Mahomes tentou cumprimentar o safety Brian Branch, que o ignorou. Em seguida, o Wide Receiver JuJu Smith-Schuster também tentou cumprimentá-lo e e acabou sendo atingido por um soco do jogador, o que iniciou uma briga generalizada e precisou ser contida por jogadores e comissões técnicas de ambos times.

JuJu Smith-Schuster relatou surpresa com a reação do adversário:

- Eu esperava apertar a mão dele e dizer ‘bom jogo’. Mas ele me deu um soco. Durante a partida, eu estava apenas bloqueando e fazendo meu trabalho. Achei que tudo tinha ficado no campo, comentou .

continua após a publicidade

Branch explicou depois que reagiu a um bloqueio de Smith-Schuster durante a partida:

- Fiz uma coisa infantil, mas estava cansado de ver gente batendo entre as jogadas e os árbitros não marcarem nada. Eles estavam tentando me provocar. Mas não deveria ter feito isso, afirmou o jogador dos Lions.

O técnico do Detroit Lions, Dan Campbell, foi direto ao comentar o episódio, em entrevista coletiva:

- Eu amo o Brian Branch, mas o que ele fez é inaceitável. Isso não representa quem somos. Peço desculpas ao técnico Andy Reid, ao JuJu e aos Chiefs. Ele sabe que errou, e o time também sabe.

continua após a publicidade

Dentro de campo, o Kansas City fez uma das apresentações mais impecáveis de toda a temporada. Sem faltas e sem turnovers, o time de Andy Reid se manteve disciplinado e eficiente, uma semana depois da derrota amarga para o Jacksonville Jaguars, que perdera para o Seattle Seahawks na semana 6.

Marquise Brown brilhou com dois touchdowns, enquanto o calouro Xavier Worthy anotou outro. A defesa dos Chiefs também segurou o ataque mais produtivo da NFL, limitando Jared Goff a 203 jardas aéreas e controlando o jogo terrestre.

Com a vitória, os Chiefs recuperam confiança e devem ganhar o reforço do Wide Receiver Rashee Rice, que volta de suspensão na próxima semana. Já os Lions (4–2) tentam reorganizar a defesa, bastante desfalcada neste domingo, antes do próximo desafio, que será contra o Tampa Bay Buccaneers, em casa.

Dentro e fora de campo, a mensagem parece clara: Kansas City está reencontrando seu ritmo e ainda sonha com os Playoffs da NFL. Já o Detroit Lions agora terá decisões internas desafiadoras após o ocorrido contra os Chiefs no último Sunday Night Football.