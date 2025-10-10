O Lance! tem motivos de sobra para comemorar. Nesta semana, o veículo apareceu na lista de sites esportivos com maior influência do mundo, segundo o ranking internacional da empresa britânica Top1000.com, o que reafirma o compromisso em seguir como referência no jornalismo esportivo.

➡️Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Ao se tratar de Brasil, o L! é o 3º na lista de mais influentes. Já em comparação aos demais veículos do mundo, a empresa aparece na 48º posição. Com a boa colocação, o site britânico emitiu um certificado, que é um importante reconhecimento aos funcionários e partes interessadas.

"Conquistar um lugar entre os 1000 Melhores Sites de Esportes reflete seu forte alcance de público, desempenho confiável do site, cobertura esportiva abrangente, atualizações pontuais e operações transparentes. Este reconhecimento destaca o trabalho coletivo por trás do LANCE.COM.BR", escreveu o Top1000.com sobre o L!.

O resultado reflete a dedicação da equipe, que atua diariamente para oferecer informação de qualidade, cobertura em tempo real e conteúdo que conecta milhões de torcedores apaixonados pelo esporte.

Esse reconhecimento é fruto de investimento constante em inovação, engajamento com o público e credibilidade editorial, pilares que sustentam a trajetória do Lance!. Estar entre os sites mais influentes reafirma o compromisso do veículo em seguir evoluindo e ampliando sua presença no cenário digital global, além de consolidar a posição da empresa como referência no jornalismo esportivo.

Apenas 28 sites brasileiros estão na lista entre os 1000. Os Estados Unidos é o país que mais tem veículos, totalizando 264. Na sequência, aparece a Inglaterra com 102. Na frente do Brasil estão Japão (33), Austrália (35), Rússia (41), Espanha (42), Itália (49), França (52) e Alemanha (59).

Top-20 de países com veículos esportivos listados pelo Top-1000.com (Foto: Reprodução)

Sobre o Top1000.com

O Top1000.com é uma plataforma internacional que lista os sites mais influentes do mundo em diferentes segmentos, com a classificação sendo baseada em uma metodologia independente, com dados em cima de visitas mensais, dados de engajamento, retorno do site, profundidade do conteúdo e desempenho em plataforma móveis.