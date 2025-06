O futebol americano segue com fortes indícios de crescimento no Brasil. Isso porque a carga de aproximadamente 15 mil ingressos da pré-venda para o aguardado confronto entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, pela temporada regular da NFL, no Brasil, esgotaram em apenas duas horas nesta segunda-feira (9). A partida acontece no dia 5 e setembro.

O jogo será realizado na Arena Corinthians, em São Paulo, e marca a segunda vez que a liga promove um confronto oficial em solo brasileiro. A partida contará com a presença do astro Patrick Mahomes, Quarterback com três títulos do Super Bowl e um dos maiores nomes da história recente da NFL.

A pré-venda foi aberta exclusivamente para clientes de um dos patrocinadores oficiais da liga (XP) e a demanda surpreendeu os fãs que aguardaram o andamento da fila virtual na plataforma Ticketmaster desde que esta foi aberta, ao meio-dia. Em São Paulo, no Shopping Ibirapuera, a venda presencial na bilheteria oficial também aconteceu na tarde desta segunda-feira.

Na próxima quinta-feira, dia 12 de junho, a venda geral para o público vai acontecer a partir das 10h. O confronto entre Chargers x Chiefs em São Paulo faz parte da estratégia global da NFL de expandir a base de fãs fora dos Estados Unidos. E, apenas no brasil, a liga já conta com mais de 41 milhões de torcedores declarados, segundo o Ibope (2024).

Com Mahomes em campo, o Kansas City Chiefs vai encarar o rival de divisão, Los Angeles Chargers, em um duelo que promete ser histórico.

A NFL no Brasil já se mostrou um evento de sucesso. Em 2024, Eagles e Packers protagonizaram o primeiro confronto da liga na América do Sul, e os ingressos da venda geral se esgotaram em apenas uma hora, também pela plataforma da Ticketmaster. Na última ocasião, o Philadelphia Eagles saiu vitorioso e, posteriormente, foi campeão do Super Bowl, na mesma temporada.