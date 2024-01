Nos Rams, conquistou o Super Bowl 56 contra o Cincinatti Bengals logo na primeira temporada como coordenador defensivo. Com um 2022 abaixo das expectativas e fora dos playoffs, o time de Los Angeles se recuperou para 2023 e conseguiu uma vaga nos playoffs, caindo para os Lions no Wild Card. Agora em 2024, o treinador retorna aos Falcons, que entrevistaram Bill Belichick, mas contrataram Morris, pela identificação com o time e pelo grande trabalho nos Rams.