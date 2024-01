🏈 DETROIT LIONS 31 X 23 TAMPA BAY BUCCANEERS

Em partida super equilibrada no Ford Field, Lions e Bucs duelaram até a última jogada para definir a partida. Jared Goff fez grande partida, junto com seus parceiros de ataque Sam LaPorta, Amon-Ra St. Brown e Jahmyr Gibbs. Do outro lado, Baker Mayfield até fez boa partida, mas as intercpetações decidiram a partida, inclusive no último drive da partida, que poderia empatar a partida, mas o quarterback de Tampa Bay sofreu o turnover. O time de Detroit volta a final da NFC depois de 33 anos.